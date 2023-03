El dirigente radical se presenta como una opción para el cambio

domingo 26 de marzo de 2023 | 6:04hs.

El concejal y presidente de la Unión Cívica Radical de Misiones Pablo Argañaraz se presenta como candidato a intendente por Posadas. Llega a dicha competencia electoral tras haber intervenido en el armado del frente electoral que lleva a Martín Arjol como candidato a gobernador y tras planificar la campaña en general. Sobre cómo encarará la campaña sostuvo: “Nosotros tenemos una forma de trabajo que es recorrer vecino por vecino, que es la forma radical”.



Añadió que “este es el momento más lindo para los que nos dedicamos a esto; es el momento en que ponemos en práctica lo que realmente trabajamos durante todo el año y tenemos las mejores expectativas porque tenemos muy buen feedback con los vecinos y estamos muy felices con lo que estamos logrando”.



En cuanto a las propuestas, sostuvo: “Creo que la renovación hace más de 20 años que gobierna esta ciudad y si queremos hacer una transformación real, tenemos que empezar a pensar en algo distinto, con caras nuevas, formas nuevas de hacer política, porque venimos hace 20 años en la misma gestión que no ha cambiado y no vemos nada nuevo, nada novedoso. Vemos que la gestión renovadora ya está gastada, ya está vieja, ya podemos empezar con algo nuevo o algo novedoso”. Planteó en tal sentido: “Tenemos las ganas de hacerlo y tenemos el equipo para hacerlo”.



En cuanto a las propuestas que lleva para la ciudad, indicó “creemos que hay cosas que se hicieron bien, pero hay muchas cosas que no se hicieron y que estamos decididos a hacerlas. La obra pública, si bien es algo importante y es algo que se ha logrado en algunos aspectos, creemos que la calidad de vida del vecino se ha dejado un poco de lado; yo, por ejemplo, la semana pasada fui a un Caps con una emergencia con mi hijo y me dieron turno para un mes y tenía una urgencia”.



Añadió la seguridad como otro tema pendiente de resolver: “Esta gestión ha eliminado la Dirección de Seguridad y cada día hay más hechos de inseguridad en la ciudad, vecinos que no pueden salir a trabajar tranquilos pensando que todo el esfuerzo de su trabajo puede ser robado de un día para otro; veo que hay muchos temas que la gestión no ha logrado subsanar o arreglar y estamos dispuestos a tomar la posta para hacerlo”.



Consultado sobre cómo percibe al radicalismo en Posadas, sostuvo: “Creo que hay un sector de la sociedad que nos acompaña, porque ve que somos una posibilidad, una opción para el cambio y para la transformación del futuro de la política misionera”.