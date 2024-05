Este fin de semana comienzan las actividades por el 50º aniversario del Liceo Storni | El Territorio

La institución fue creada el 16 de diciembre de 1974. Más de cuarenta camadas de unos 70 alumnos se formaron no solo en lo naval sino también en lo intelectual, lo físico, con sólidos principios morales y vocación democrática. Este 10 y 11 de mayo habrá encuentro de coros

martes 07 de mayo de 2024 | 12:38hs.

Cada año egresan unos 70 alumnos y la demanda de inscripciones se mantiene durante los años. // Fotos: Matías Peralta

El próximo 16 de diciembre el Liceo Naval Militar Almirante Storni de Posadas cumplirá 50 años de trayectoria y este fin de semana inician las actividades alusivas a la fecha. La institución fue creada el 16 de diciembre de 1974 y la primera promoción de cadetes ingresó en febrero de 1977. Desde ese momento y hasta la actualidad, el Liceo Naval sigue formando jóvenes provenientes de Misiones y provincias de la región, preparándolos en lo intelectual, profesional y físico, con sólidos principios morales y vocación democrática, además de un profundo cariño por la Armada.

En diálogo con El Territorio, el Capitán de Navío, Martín Rodolfo Lucero, contó que actualmente son 29 cadetes externos que se forman en el Liceo y 93 internos. A su vez, destacó el gran sentido de pertenencia, colaboración y hermandad que perdura no solo en alumnos sino también en padres y egresados.

“El Liceo ha transitado por diferentes momentos históricos y hoy celebramos 50 años. El liceo se encuentra en excelentes condiciones, fundamentalmente apuntando a toda la cuestión escolástica y con un fuerte camino hacia recuperar algunas cuestiones en la formación militar que a través de directivos que tenemos del Ministerio de Defensa estamos avanzando en consecuencia. No es nada que este liceo no conozca sino que se trata de acomodar algunas cuestiones porque es importante recalcar que somos un liceo naval militar”, detalló el director.

En esa línea, puntualizó que anteriormente los alumnos se quedaban toda la semana en el colegio, y desde el año 2021 se incorporaron mujeres y el régimen empezó a ser mixto.

“Tenemos alrededor de 100 internados y el resto es del régimen externado con lo cual a las 17.30 se van a sus casas y vuelven muy temprano a las 7 de la mañana. La oferta académica es un bachiller que tiene Economía o Humanidades a partir del tercer año y con una formación militar dedicada para el egreso como Guardiamarinas de la Reserva. Los interesados pueden ingresar a nuestra página oficial del Liceo Naval y ahí pueden ver los documentos donde van a estar los exámenes de admisión y demás información en particular”, explicó Lucero.

Precisamente, se egresan unos 70 alumnos anualmente desde hace 41 años, es decir, son más de 2.800 estudiantes formados en la institución. “La demanda siempre es permanente. No tengo el número exacto, pero entiendo que ha sido una selección de 3 a 1 en el último examen de ingresos”

Actividades

Las actividades comienzan este 10 y 11 de mayo con un encuentro coral. El viernes el evento será a las 21 en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la UCAMI y el sábado será a la misma hora en el auditorium de la Tierra Sin Mal. El 11 también habrá un torneo de ajedrez en el marco del Día de la Armada que se realizará en las instalaciones del Liceo.

En tanto, el 17 y 18 de este mes se hará una regata para las clases Optimist Laser junto a la Escuela de Vela Optinic en el Yacht Club Posadas.

Cabe resaltar que esta actividad es solamente lúdica para alumnos y exalumnos y no está habilitada para que todo público participe. El 19 también se hará otra regata de veleros cabinados junto al Yacht Club Posadas y habrá entrega de premios. El 28 se hará un concurso literario pero aún no está conformado el lugar.

Por su parte, el 2 y 3 de agosto, en las instalaciones del Liceo se realizará un torneo interpromociones con fútbol, rugby y hockey. Del 9 al 11 de agosto habrá encuentros de bandas militares tanto locales como nacionales. Prevén realizar un recorrido por plazas de Posadas y finalizar en algún predio que aún está por confirmarse. El 5 de octubre se hará una maratón y el 13 de noviembre se hará una presentación del libro digital del Liceo. Por último en diciembre se realizará un acto conmemorativo con entrega de distinción y descubrimiento de placas.