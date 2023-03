Éxodo en el rugby de la URBA: comienza el TOP 12 sin sus principales figuras

sábado 25 de marzo de 2023 | 10:00hs.

Este sábado comienza el Top 12, el torneo de la URBA que cada año reúne a los principales clubes de Buenos Aires para consagrar a un campeón. Inmerso en la realidad que vive la Argentina, el rugby local no es la excepción. El éxodo masivo se nota cada año más, pero éste, en el arranque, parece ser el torneo más devaluado de la última década. Así como en el fútbol, las principales figuras se van cada vez más jóvenes del país a reforzar equipos de ligas europeas, en el rugby de clubes ya no es tan habitual cada sábado tener a los mejores jugadores o a los referentes integrando la Primera División del torneo local. Es que con el tiempo las diferencias se hicieron más notorias, a pesar que el Top 12 siempre se caracterizó por ser un torneo muy competitivo, los constantes cambios hicieron que ya no sea lo mismo.

El clásico platense entre La Plata y San Luis abrirá el torneo, en Gonnet. Los Maristas celebran los regresos de dos históricos, Felipe Campodónico y Franco Gnecco, que ya habían sumado minutos en el cierre del 2022. Los canarios vuelven con todo, luego de estar ausentes del Top 12 desde el año 2019. Maxi Suárez Folch asumió como Head Coach en lugar de Benjamín Tomaghelli con un plantel que se destaca por su juventud.



En el rugby pasa como en muchos otros deportes de la actualidad: los chicos eligen ligas de segundo orden de Europa, de escaso nivel, que los llevan a vivir una experiencia diferente, además de jugar por dinero, algo que no pueden hacer en el ámbito local, porque por estatuto el rugby es un deporte amateur a nivel clubes en nuestro país.

La SLAR, el Súper Rugby Américas y los 101 refuerzos nacionales para este año: la creación de la Súper Liga Americana, en 2020, tropezó desde su inicio con la pandemia. Con sedes únicas y adaptándose a los protocolos sanitarios se jugó entre 2021 y 2022. Con nuevo formato y otro nombre, Súper Rugby Americas, este año volvió con la apertura para una franquicia de los Estados Unidos, American Raptors.

La Liga busca expandirse, este año con casi seis meses de duración y por primera vez con dos representantes argentinos, Dogos XV y Pampas. Además, con más de 100 jugadores de todo el país involucrados a la competencia. Por primera vez el torneo se juega de local y visitante. Dogos XV, conducido por la Unión Cordobesa de Rugby juega en Villa Warcalde, la cancha de Tala Rugby Club. Por su parte, Pampas, el equipo de la UAR lo hace en el CASI, con sede en San Isidro.

Además, con la creación de la MLR en los Estados Unidos (Major League Rugby) el mercado del norte también empezó a ser otra opción para el jugador argentino: jugar profesionalmente la primera parte del año para volver a sus clubes en el segundo semestre les sirve a muchos de ellos.

Así, por ejemplo, el último campeón de la URBA, Hindú Club, perdió del equipo que dio la vuelta olímpica en 2022 a Lautaro Bavaro, el uruguayo Facundo Gattas y los ex Pumas Tito Díaz Bonilla y Ramiro Herrera que fueron al rugby de la MLR. En el Súper Rugby Americano están Joaquín de la Vega Mendía, Nicolás D’Amorin y Federico Lavanini, el hermano del Puma Tomás, que el año pasado jugó para los colombianos de Cafeteros Pro. Además, Gastón Caire, Tomás Scallan, Juan Araujo, Severiano Escobio, Julián Gauthier, Augusto Bavaro y Francisco Mateu también serán bajas. En total, el Elefante perdió a 14 jugadores (casi un equipo) del plantel del año pasado.

En el subcampeón, San Isidro Club, sucede algo parecido ya que no estarán, Segundo Aguilar, Tomás Borghi, Alejandro Daireaux, Lucas Sommer, Gastón Arias, Gonzalo Hughes. La pareja de medios, Joaquín Lamas y Mateo Albanese, están hasta mitad de año con Pampas en el Súper Rugby.

Cardenal Newman viene de jugar dos semifinales seguidas y con una seguidilla de buenas actuaciones. No contará con Manuel Ceppi, Manuel Lozano, Juan Bautista Daireaux, Teófilo De Elizalde y Felipe Freyre. Mientras que Miguel Prince, Jerónimo Ulloa y Jerónimo Ureta están en Pampas y tampoco serán de la partida en el arranque del torneo.

CUBA, el campeón del 2021 sigue con Sequi Pisani en la capitanía. No estarán este año, Joaquín Aleman, Tomás de la Vega, Enrique Devoto, Felipe Maurette, Sebastián Médica, Federico y Nicolás Quadri, Nicolás Solveyra (Francia), Yavü Glenni, Agustín Migliore, Benjamín Míguens (Australia), Benjamín Ocampo, Santiago Viacaba. Juegan además en el Súper Rugby Americas, Felipe de la Vega, Rafael Iriarte y Tomás Pássaro, mientras que se alejaron a la MLR, Marcos Young y Marcos Moroni.

La novedad en Universitario es la llegada del uruguayo Juan Manuel Cat, mundialista en Japón con Los Teros, con 34 partidos para la Celeste, en el último en el Mundial ante Gales, el 13 de octubre de 2019 en la ciudad de Kumamoto. Y el otro dato curioso es que vuelve a la actividad con 39 años Agustín Martínez Mosquera, a diez años de su retiro del rugby con el título que logró CUBA en 2013.

MÁS MOVIMIENTOS EN LOS EQUIPOS

En Alumni se alejaron jugadores que fueron muy importantes en el título del 2018, Rafael Desanto, Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Cubilla, quien fuera el capitán de Jaguares XV en las últimas temporadas. Tobías Wade ya casi no jugó en el 2022 y es parte estable del plantel de los Pumas Seven.

Por su parte, Franco Sábato se retiró del Seven luego de más de 10 años en el Circuito Mundial y será un refuerzo de lujo en el elenco de Tortuguitas. Santiago González Iglesias (41 partidos y 105 puntos en Los Pumas) continuará otro año más. Almada, Alvariñas, Biggi, Castrillo, Corvo Dolcet, Etchegoyen, Furesz, Garri, Maxi Oliva, Schneider, Soto, Bautista y Santiago Vazzollo serán bajas, casi medio equipo.

Buenos Aires Cricket & Rugby Club fue una de las revelaciones del 2022. No contará con Tomás Acosta Pimentel (Súper Rugby), Joaquín Pellandini (Pumas Seven) y Alfonso Latorre, invitado al seleccionado de siete, pero disponible en el arranque porque no fue convocado para las etapas de Hong Kong y Singapur por Gómez Cora.

Las bajas en el León son Almasqué, Campbell, Forner, Iguiñez, Pomerantz, Boll, Díaz Borda, Máscolo, Outeiral. Se incorporó el cordobés Julián Quetglas, ex Pumita.

En Pucará también se fueron varios históricos. No estarán Manuel Montero, Lucas González Amorosino (American Raptors), Tulio Sosa (España), Joaquín paz (se retiró) e Iñaki Delguy (Pampas).

Por el lado de Atlético del Rosario hay una larga lista de lesionados en recuperación: esperan por Echenique, Fernández, Gaitán, Garberi, Giménez, Jabornisky, Tumosa, Cornejo y Salvatierra. Luco Sordoni se fue a Europa, Jerónimo Gómez Vara, Tomás Malanos y Martín Elías a la MLR, Bautista Estellés volverá luego de mitad de año.

Nicanor López Fernández tuvo una grave lesión el año pasado y se encuentra en rehabilitación. Felipe Nogués, jugador y árbitro, tuvo que elegir e integra el panel de referees del Súper Rugby Americas, se lo espera con ansiedad como jugador de refuerzo para cuando termine el certamen americano, en el mes de junio.

Belgrano Athletic es otro de los clubes fundadores, que este año contará con Francisco Ferronato como capitán. Juan Ignacio Landó y Rodrigo Fernández Criado están en Pampas, y Fermín Martínez en la MLR. Las bajas son Bence, Camardón, Magneres, Favre, Ferreti, Tomás Gorrissen, Martínez, Mihura y Rodríguez Herrera.

En la Academia de San Isidro, el CASI, hay un nuevo staff. Esta temporada será dirigido por Oscar Murgier. Juan Bautista Bernasconi y Gerónimo Prisciantelli se fueron a Italia, Alejo Lavayén es parte de los Pumas Seven. La lista de ausencias también es larga: no juegan este torneo, Wilson, Juan y Benito Paolucci, Casaurang, Scalzo, Oppenheimer, Muslera, Malato, Jurado, Gómez Carrillo, Collarini y Caviglia.

Este sábado es la fecha indicada y a las 15.30 comenzará una nueva edición del rugby porteño, ese que pese a las bajas sigue estando en la boca de todos.