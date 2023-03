Massa: “Argentina será más fuerte cuando venda más de lo que compra”

sábado 18 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que la economía argentina “será más fuerte cuando venda más de lo que compra, cuando exporte en valor tonelada más de lo que importa” y que “actualmente importamos por un valor de U$S 1.200 y exportamos por U$S 500”.



El titular de la cartera económica participó en la apertura de la feria EcoAr en la Rural, el primer encuentro nacional de la Economía del Conocimiento que reunirá a jóvenes, emprendedores, empresarios y académicos del sector, con el objetivo de potenciar a las economías federales y dar a conocer las oportunidades de formación y empleo en la industria durante el fin de semana.



Allí, Massa consideró: “El país tiene la ecuación invertida y así no cierra, pero va a cerrar el día que tengamos la capacidad para multiplicar por diez y hasta 100 veces esta industria de la Economía del Conocimiento”.



Paralelamente, elogió la primera feria que junta al potencial exportador del talento joven y a las empresas IT (Tecnología de la Información, en inglés) y aseguró que “quienes vengan podrán enterarse del talento y la creatividad que Argentina lleva adelante en los últimos tiempos”.



“Esto convierte a la Economía del Conocimiento en uno de los principales jugadores de las exportaciones nacionales”, aseguró el ministro y añadió: “Argentina se distingue porque las startups ganan lugar en el mundo y porque nos valoran y nos eligen”.



La feria EcoAr

Este encuentro “histórico” en el rubro se llevará a cabo durante tres días de 10 a 20 en el predio La Rural del barrio porteño de Palermo, con entrada libre y gratuita. Asistirán más de 40 unidades académicas de todo el país con ofertas educativas y proyectos de innovación tecnológica.



Entre ellos, la Universidad Nacional de La Plata con una propuesta de maquetas de cohetes y satélites, la de San Martín con una experiencia inmersiva a las Islas Malvinas, y novedades en el ámbito de la bio y nanotecnología.



También, la Universidad de Lomas de Zamora exhibirá su “Auto eléctrico Eco-YPF” y la muestra audiovisual “Laboratorios Remotos”, mientras que se sumarán la facultad de Ciencias Económicas y de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y la Facultad de Ingeniería de la de La Pampa, entre otras.



La feria contará con competencias de videojuegos en vivo en las que participarán equipos nacionales e internacionales invitados, como también podrá hacerlo el público presente, participando de sorteos.



Los visitantes esperados tendrán libre acceso a habrá exposiciones de productos y servicios innovadores, presentación de la Marca País y entrega de Certificados de Empresa Argentina de Economía del Conocimiento. Las actividades incluyen experiencias inmersivas e inclusivas, proyecciones audiovisuales inéditas, campeonatos de videojuegos y deportes electrónicos en la arena de e-sports.



Además, en la exposición ferial, unas 40 unidades académicas de todo el país presentarán sus ofertas educativas y proyectos de innovación tecnológica.



“Es la única feria que habla del futuro de Argentina en lo laboral, la educación, los negocios y la vida cotidiana. Porque reúne industrias estratégicas y de pleno empleo, claves para la economía sin fronteras, federal e inclusiva que impulsa el ministro Massa”, subrayó Ariel Sujarchuk.



“El sector conquista un nuevo derecho, al ser el primer encuentro del rubro financiado por el Estado. A esto se suma la creación de un Comité de Desarrollo que va a permitir organizar otras acciones para impulsar y difundir la Economía del Conocimiento de Argentina al mundo, de ahora en más”, agregó el secretario del área.



En el gobierno aseguran que el país tiene condiciones competitivas para exportar economía del conocimiento. Es que el sector ya se posiciona como el tercer complejo en ingreso de divisas al año, con un aporte de 9000 millones de dólares, según cifras oficiales.



“La Economía del Conocimiento es un sector estratégico en el desarrollo de la Argentina, siendo transversal a todas las actividades productivas de nuestro país, que tiene enormes ventajas para ser potencia mundial”, destacó el ministro de Economía, Sergio Massa.

Organizadores esperan que asistan unos 40 mil visitanes

Una de las actividades destacadas será la presentación oficial del Comité para el Desarrollo y Consolidación de la Economía del Conocimiento, creado en el ámbito de la Secretaría. El objetivo es que los sectores involucrados proyecten acciones conjuntas de promoción y potencien estrategias comunes para consolidar el crecimiento federal, inclusivo y respetuoso de los entornos ambientales en cada industria que forma parte del ecosistema del conocimiento.



También se realizará el panel Mujeres y Economía del Conocimiento: experiencias de liderazgo para las referentes del futuro. Allí, Wanda Weigert, Chief Brand Officer y Executive Director de Globant Argentina; Verónica Asla, Argentina Location Leader de EY GDS; y Sofía Vago, CEO de Accenture Argentina, compartirán su mirada acerca del sector, los negocios y el liderazgo personal.



Los organizadores del evento esperan que unas 40.000 personas visiten EcoAr en La Rural y participen de los workshops, mesas de debate y charlas sobre las tendencias y las oportunidades para aprender y emprender en el sector. En ese marco, por ejemplo, se contará el caso de éxito de Furious, para conocer cómo llegó a tener un equipo de esports regionalmente conocido; y expertos de JP Morgan darán consejos para formarse en las carreras de tecnología más demandadas.