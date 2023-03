Corrientes: retirados de la policía piden mejoras en sus haberes

sábado 04 de marzo de 2023 | 10:45hs.

Un grupo de retirados de la Policía de Corrientes marchó por las calles de la capital de esa provinca para pedir mejoras en sus haberes. Según lo contó el comisario mayor retirado, Nery Alberto Hernández, en LRA 12 “laa intención es buscar una respuesta al petitorio que hace una semana, más o menos, habíamos presentado un proyecto de propuesta de mejora salarial basado, obviamente, en los cálculos de la inflación que vamos a tener este año”.

En este sentido, Hernández dijo que “lamentablemente fuimos discriminados como trabajadores en la ley de paritarias de la provincia de Corrientes. Directamente no nos dan la oportunidad de sentarnos a dialogar así como el resto de los gremios. Obviamente esto tiene que ver con el hecho que hace más de 20 años ya las policías del país vienen bregando por el reconocimiento oficial, la inscripción como corresponde a cualquier sindicato, en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y hasta ahora nos siguen negando. Y eso hace que estemos, de alguna manera, fuera del esquema de paritarias de gremios”.

En cuanto al petitorio al que hace referencia, señaló que “en primer lugar pedimos la conformación de una mesa técnica de diálogo, donde podamos sentarnos a dialogar con los técnicos ya sea de Hacienda, de Seguridad, incluso de la jefatura de policía, o con los activos”. Lamentó que los activos no puedan movilizarse, “o, en realidad, no pueden hacer mucho por su situación de activo, no les permiten ni siquiera hablar por los medios de comunicación. Tienen una prohibición totalmente obsoleta. La policía también se merece vivir en democracia como el resto de las instituciones”.