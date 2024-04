Chaco: "Estaba en estado de shock y no sabíamos del embarazo", habló el padre de la joven que dio a luz en la concesionaria y escondió al bebé en un mueble | El Territorio

Juan Carlos Pulzoni, hombre de 58 años y presidente de la comuna de El Rabón, Santa Fe, habló sobre lo ocurrido este miércoles por la tarde, cuando su hija de 20 años dio a luz en el baño de una concesionaria y dejó al bebé en un cajón. Pulzoni relató cómo reaccionó su hija y aseguró que ni él, ni la madre, ni el novio de la joven sabían que estaba embarazada.

Según los informes médicos, el bebé, al que su madre quiere llamar "Nehemías", lucha por su vida. Nació tras 26 semanas de gestación y fue dejado en el cajón de un escritorio de la concesionaria ubicada en avenida 25 de Mayo al 2.300, después de que su madre lo diera a luz en el baño de ese lugar.

En una entrevista con Diario Chaco , Pulzoni relató: "Mi hija estaba muy shockeada en una situación así, de lo que estaba viviendo como una adolescente de 20 años que da a luz en el baño. Nosotros llegamos a la concesionaria, estábamos ahí haciendo los trámites. Ella pidió permiso para pasar al baño, demoró un rato, salió y se sentó a mi lado un ratito y después se empezó a sentir mal. Estaba muy shockeada en la parte de atrás del auto".

Confirmó que fue un trabajador quien detectó ruidos en el cajón y encontró al bebé. "En ningún momento hicimos abandono de persona, ella cuando sale del baño y estábamos ahí, el de la concesionaria va y siente sí -el ruido-, encuentra el bebé que estaba en el baño al lado en el cajoncito", precisó.

"Quiero aclarar que en ningún momento la madre y yo sabíamos del embarazo. Desconocíamos. Ella tenía una vida normal, el físico normal, no se le notaba en la panza. No nos dimos cuenta de nada, no sabíamos, porque si sabíamos tomábamos otra medida. Lógico, una adolescente de 20 años, primeriza, tiene que tener un control", agregó.

Tras el descubrimiento del bebé, Pulzoni dijo que no sabían qué hacer. "Llamábamos a la ambulancia, los más rápidos que vinieron fue la policía, se ve que estaban patrullando muy cerca que llegaron rapidísimo. Llamaron a la ambulancia, pasaron unos 10 minutos, por eso estoy agradecido al oficial que tomó coraje de agarrar al bebé y lo llevó en el patrullero al Hospital. Luego vinieron más agentes, nos tomaron datos, llegó la ambulancia. Mi señora (madre de la mujer que parió) no estaba en ese momento, estaba en un departamento que alquila mi hijo en Resistencia. Cuando llegó la ambulancia llegó mi señora, cargamos a mi hija en la ambulancia y fuimos al hospital", relató.

"Ella estaba shockeada, ella me miraba. Recién hoy le está pasando y quiere ver al bebé. Quiere hacerse cargo de su hijo" , manifestó el hombre al ser consultado sobre la reacción en el momento y en las horas siguientes.

Sobre la versión policial, informada en un parte, de que la joven de 20 años negó haber dado a luz en el baño, el padre respondió: "No tengo conocimiento de lo que le respondió a la policía".

Su pareja llegará a Chaco

La joven tiene novio y llegará esta tarde a la provincia para acompañarla. "Anoche me llamó que va para Chaco. Le pregunté y me dijo que no estaba en conocimiento (que iba a ser papá)" , aseguró Pulzoni.

La joven vive con sus padres. Pulzoni concluyó: "Es un momento que no sé cómo explicar, muy malo. Estamos bastante mal, también por ver los comentarios que hay. Es una situación que no esperábamos y nunca pasamos. No estamos bien. Si Dios quiere vamos a seguir adelante y vamos a seguir acompañando esto para que ella y su bebé sigan adelante. Ojalá el día de mañana, cuando él esté grande, yo pueda contarle la historia".

Cuadro complicado

Por su parte, la directora del hospital Perrando, María Lescano, indicó que el cuadro es muy grave no solo por lo prematuro, se estima que no pasa de 26 semanas de gestación, sino porque cuando se lo halló presentaba hematomas por la forma en lo que se lo manipuló y la falta de maduración pulmonar.

Se encuentra en terapia intensiva e intubado y la profesional indicó que se trata de una situación de "minuto a minuto".