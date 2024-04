Corrientes: al grito de ¡Viva la Patria! regresaron los ex combatientes que estuvieron en Malvinas | El Territorio

El contingente fue recibido con todos los honores en la bajada del puente General Manuel Belgrano.

martes 23 de abril de 2024 | 19:44hs.

En las últimas horas, regresaron los 20 ex combatientes de Corrientes, acompañados por un coordinador y dos periodistas, que viajaron con destino a Malvinas el pasado 12 de abril. Los ex soldados estuvieron 8 días en el lugar donde hace 42 años combatieron a los ingleses.

La delegación correntina ha podido recorrer muchos lugares en la Islas y visitar especialmente el Cementerio de Darwin para visitar a los camaradas muertos, y después cada uno recorrió su posición. Recorrieron las posiciones de Darwin, Ganzo Verde, Monte Tumbledown, Monte Williams.

Los Ex combatientes fueron recibidos con todos los honores, por el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, el director Provincial de Malvinas Argentinas, José Galván, familiares, amigos, allegados, otros Ex Combatientes, y por los Centros de Ex Combatientes y Familiares de Héroes de Malvinas de diferentes localidades del interior.

Asimismo, una formación de Cazadores Correntinos y la Banda de Música del Servicio Penitenciario de Corrientes se hicieron presentes, esta última, ejecutando la Marcha de las Malvinas y un repertorio de chamamé.

Los correntinos llegaron en avión hasta el Aeropuerto Internacional de Resistencia, y luego abordaron el colectivo de la Provincia de Corrientes que los llevó hasta la bajada del Puente General Belgrano por Av. 3 de abril, zona cercana al Ex Regimiento.

El ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte manifestó que “los recibimos con honores de héroes, queríamos saber cómo llegaron, cómo estuvieron, y hasta hay testimonios que impactan”, sostuvo el ministro y contó que “uno me abrazo, y me dijo que el testimonio que traigo, 42 años después, es muy lindo y voy a vivir con esto toda mi vida”.

Más tarde, fueron recibidos por el gobernador correntino Gustavo Valdés en el Salón Amarillo. “Malvinas es política de Estado y es muy importante que hayan podido volver a visitarla. Nos contaron sus experiencias, se descargaron y pudimos percibir que se sienten mucho mejor”, manifestó al respecto Valdés.

Los ex combatientes que viajaron

Adolfo Aguirre (Capital); Ramón Aranda (Itatí); Jorge Baldini (Goya); Miguel Benítez (Mantilla); Juan Cáceres (Capital); José Carbonell (Paso de los Libres); Ramón Cerdán (Ituzaingó); Gerónimo Da Silva (Gobernador Virasoro); Homero Domínguez (Bella Vista); Daniel Duarte (Capital); Ángel Flores (coordinador); José Flores (Monte Caseros); Ramón Gómez (San Luis del Palmar); Ramón González (Sause); Alejandro González (Capital); Sergio Khouri (Curuzú Cuatiá); Faustino Miño (Saladas); Juan de Dios Monzón (Mercedes); Ramón Echeverría (Gobernador Virasoro); Miguel Toledo (San Cosme); Rubén Torres (Saladas); Myriam Fleitas (periodista) y Marcelo Nuñez (periodista).