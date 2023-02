Massa consiguió con el Banco Mundial un ahorro de 400 millones de dólares

sábado 25 de febrero de 2023 | 6:02hs.

El ministro de Economía Sergio Massa acordó ayer en la India con el Director Gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, que la Argentina no desembolsará la contraparte local de financiamiento sobre los créditos aprobados por la entidad para 2023 y 2024, con un ahorro para el país de U$S 400 millones.

El encuentro se desarrolló en el marco de la cumbre de ministros de Economía y presidentes de Bancos Centrales del G20 que se lleva a cabo en ese país, ocasión en que Massa y Van Trotsenburg analizaron los principales proyectos del programa que el Banco tiene en la Argentina para promover el crecimiento inclusivo.

En ese marco, se acordó que sobre los créditos aprobados por el BM para los años 2023 y 2024, Argentina no desembolsará la contraparte local de financiamiento, lo que representa U$S 400 millones de ahorro, se informó oficialmente.

Además, se realizará un desembolso adicional de US$ 100 millones de reembolso correspondiente al programa Matanza-Riachuelo, con lo cual desde el Palacio de Hacienda se resaltó que “se fortalece fiscalmente para este año la situación del Tesoro argentino”.

Según fuentes oficiales, Massa presentó cómo el gobierno argentino avanza en su plan para estabilizar las condiciones macroeconómicas.

En tanto, Van Trotsenburg “reconoció la importancia de aumentar el apoyo del Banco en momentos en que las asignaciones presupuestarias están restringidas y explorará aumentar el financiamiento del Banco en proyectos críticos para quienes viven en situación de vulnerabilidad, como el proyecto de saneamiento de la cuenca del río Matanza-Riachuelo”.Massa y Van Trotsenburg se comprometieron a gestionar activamente la ejecución de la cartera de préstamos, incluida la gestión de financiamiento de contraparte, indicaron desde el BM, y remarcaron que “se espera que todas estas medidas permitan tener fuertes desembolsos” adicionales.

El funcionario del BM indicó que “el Banco está preparando proyectos para beneficiar a los más vulnerables por U$S 1 mil millones en los primeros seis meses de 2023”.

El BM aprobó nuevos préstamos por un valor de U$S 1.340 millones en 2022.

La cartera del Banco en la Argentina está valuada en U$S 7.560 millones y comprende 22 proyectos por un total de U$S 7.100 millones, más una garantía del Birf de U$S 466 millones, precisaron desde el organismo multilateral.

Sergio Massa mantuvo el pasado jueves tres encuentros bilaterales durante su primer día de estadía en la India, donde participa en la cumbre de Ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20, en los que buscó sumar apoyos para la pronta aprobación de la revisión del programa con el FMI, que permitirá desembolsos por U$S 5.800 millones por parte del organismo multilateral.

El costo de la guerra en la agenda