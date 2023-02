Sin Zuculini ni Kranevitter, las opciones que tiene Demichelis para reemplazar a Enzo Pérez en River

sábado 11 de febrero de 2023 | 12:00hs.

Desde que inició su ciclo, las lesiones viene constituyendo un dolor de cabeza para Martín Demichelis. Y eso que recién comienza. Después de un puñado de meses en el mando, los problemas lógicamente se ponen más de manifiesto con la temporada en marcha. La reciente baja de Bruno Zuculini golpeó al plantel por lo que significa el volante anímicamente para el grupo, pero también complicó aún más el panorama en un puesto en el que ahora no sobran variantes en River: el mediocampista central.

Sin Zucu ni Matías Kranevitter, quien está en plena recuperación tras la fractura de tobillo que sufrió en plena pretemporada (en su debut tras regresar al club), al DT se le presenta un escenario complejo a la hora de buscar variantes fundamentalmente para reemplazar al capitán y referente del equipo, Enzo Pérez.

Si bien está "excelente", según indicó Micho en conferencia de prensa, en River saben que con 36 años Enzo no podrá jugar todos los partidos cuando arranque la seguidilla y por eso ya barajan distintas alternativas. Lo cierto es que de ellas, ninguna se erige como un cinco natural.

Qué opciones tiene River en el medio para reemplazar a Enzo Pérez

"Salir al mercado no era mi intención, no es fácil. No podíamos hacer una gran inversión y en tres meses tener cuatro volantes centrales", dijo ayer en conferencia de prensa Demichelis, al explicar porqué River no trajo un reemplazante de Zucu. Y luego, agregó: "Nuestro capitán (por Enzo Pérez) está excelente, se entrena muy bien, Kranevitter se recupera bien. De La Cruz evoluciona bien, Aliendro puede jugar, Palavecino también, Castro Ponce lo mismo. Me entristece mucho lo de Bruno, pero nos vamos a quedar como estamos".

Claro, hay que hacer una salvedad. Si bien de los mencionados todos están en condiciones de hacerlo, ninguno juega a menudo en ese lugar de la cancha ni cumple con características similares a las del capitán. Aliendro supo hacerlo en alguna oportunidad en Colón y puede ser la primera alternativa, aunque se mueve con mayor soltura como interno; Palavecino sería una apuesta del DT, que confía en su calidad y sentido del juego para ocupar el eje más allá de que sea más ofensivo; y caso similar el de Castro Ponce, un mediocampista mixto que ocasionalmente podría moverse en el círculo central.

Por el momento y mientras el físico le responda, Enzo seguirá manejando los hilos del mediocampo. No obstante, cuando sea el momento de descansar y todavía no cuente con Kranevitter o Zuculini, Demichelis sabe que puede improvisar con diferentes opciones para cubrir la posición.