De recipientes e interrogantes

sábado 04 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Quién es Ana Porcel, preguntó un niño. Una rápida búsqueda en redes sociales no arrojó resultados satisfactorios hasta que alguien paró la pelota y le preguntó el origen de la incógnita: “Es lo que dice la canción: ‘La tetera es de Porcel, Ana, pero no se ve’”. Pero la tetera, así como las tazas de las que tomaba el Maestro Miyagi en Karate Kid II (la de la canción de Peter Cetera, no tetera) puede ser de varios materiales, como la cerámica que utiliza la artista Luján Oliveira y se exponen el Multicultural de la Costanera. Una invitación a tomar el té (quizá el amarillo de Amalia Radovancich), con tetera de porcelana (como cantó María Elena Walsh, cerámica o el material que cada uno prefiera.