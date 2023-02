Hoy se conocerá el veredicto por el crimen de Lucio Dupuy

jueves 02 de febrero de 2023 | 6:03hs.

Autoridades en seguridad de La Pampa diagramaron para hoy un operativo que se montó en los alrededores de los tribunales de Santa Rosa, donde desde hoy se desarrollará una marcha en reclamo de justicia por el crimen de Lucio Dupuy que fue convocada por los familiares paternos del niño. Todo esto previo a conocerse el fallo por el juicio.

La ausencia de las acusadas Magdalena Valenti y de su pareja, Abigail Páez, en el momento de la lectura de la sentencia morigeró el operativo de seguridad de la Policía de La Pampa.

“El Comando jefatura está planificando y diagramando un operativo conforme a las circunstancias del caso, en razón de que las imputadas no estarán presentes en la lectura del veredicto”, informó a Télam una fuente del departamento de Relaciones Públicas de la Policía de La Pampa.

“Se tomarán todas las medidas de prevención para la preservación del orden y garantizar la tranquilidad de las personas que concurran a escuchar la sentencia en las inmediaciones de la ciudad judicial”, añadió.

Para hoy está prevista una marcha para acompañar a la familia Dupuy que fue convocada por Christian, padre de Lucio, a la que ya garantizaron su presencia la monja Martha Pelloni y personas de La Pampa, Córdoba, Mendoza y Santa Fe.

Declaración de las acusadas

Las dos acusadas por el crimen de Lucio Dupuy declararon durante el juicio que se desarrolló en Santa Rosa, y en ambos casos intentaron minimizar la participación en el hecho.

La madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, apuntó contra el padre de su hijo, Christian Dupuy, y dijo al declarar en la última jornada del juicio: “Se me critica a mí, pero no al progenitor, porque decirle padre le queda grande. A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos. Sin embargo, en todo momento se desentendió de la criatura”.

Antes, el 7 de diciembre último, Abigail Páez, de 28 años, reconoció ante los jueces que golpeó a Lucio y dio detalles de la agresión: “Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí dónde la verdad, ni sé por qué tampoco”, contó.