Crecen las ofertas de viandas y los gastronómicos afirman que convienen

lunes 30 de enero de 2023 | 6:04hs.

Es cada vez mayor el crecimiento del sector gastronómico que se dedica a vender viandas. Este tipo de plato al paso es un menú que se busca y se lo lleva para comer. Según aseguran los emprendedores del rubro, es económico, ahorra el tiempo de los comensales y es más cómodo. Sobre todo, para aquellos que trabajan tiempo completo o para los que optan por no cocinar con los calores.



También indican que durante el verano los menúes más solicitados son las comidas rápidas, los platos sólidos y prácticos de comer como por ejemplo una milanesa con ensalada. Entre las opciones de viandas, se encuentran aquellos que ofrecen comida tradicional y otros que brindan variedad a su carta añadiendo viandas saludables y personalizadas.



Marina Martínez, dueña de una rotisería y pizzería, contó a El Territorio que trabaja en dos turnos: durante la mañana realiza viandas y por la tarde-noche cocina comidas rápidas para los trabajadores de la zona (su local se encuentra en Uruguay casi ruta 12). En os alrededores hay hoteles, personal de la construcción, empresas y comercios aledaños, que son sus clientes diarios.



Relató que saca entre 40 y 50 viandas por día: “Hago una olla de comida sustanciosa como estofado, guiso, si llueve cocino poroto o lenteja. Algunos trabajadores comen en el local, porque contamos con el espacio y luego vuelven a su actividad”.



Después, manifestó que entre las opciones está el menú económico con alimentos variados según los días. Este está destinado a los trabajadores y sale $550 acompañado de pan casero. También ofrece otro tipo de menúes como marinera de carne más guarnición a $800; pechuga de pollo a la plancha o chuleta de cerdo con guarnición a $750. Explicó que las guarniciones se pueden elegir entre puré, arroz o ensalada. Resaltó que la vedette del verano son los platos más secos, “la milanesa o marinera con guarnición es la más pedida en esta época”.



Por su parte, Susana Vázquez, emprendedora gastronómica, relató que hace 40 viandas por día de lunes a viernes. “Hago el almuerzo para una empresa privada, y luego para diez trabajadores de una obra de construcción. En el verano las opciones son platos más frescos y sólidos, milanesa o marineras acompañadas de ensaladas por ejemplo”, dijo.



En este sentido, también contó que es conveniente para los empleados comprar viandas “por el valor de $650, en un kiosco no se compran algo sustancioso para comer. No alcanza más que para un kilo de pan y capaz algunos gramos de fiambre, eso no llena ni te alimenta como corresponde”.



No obstante, Vázquez expresó que durante el invierno las comidas suelen ser estofado, guiso, legumbres. Sin embargo, indicó que cuando llueve y refresca los mismos clientes le solicitan un menú como porotos o guisado de lentejas.



“En verano la gente opta por comer cosas que se consumen más rápido, sándwiches de milanesa, una porción de carne con alguna guarnición. Es por el calor y por los tiempos de los trabajadores, algunos necesitan almorzar rápido y volver a su labor”, mencionó.



Con respecto a la economía, insistió nuevamente en que es conveniente para los trabajadores comprarse una vianda. Aseveró que es un ahorro de tiempo, se come una porción que llena y además es cómodo para no cocinar con el calor. Inclusive dijo que es un producto especial para quienes hacen labores pesadas y desgaste de energía constante.



“Es más fácil salir de su actividad, pasar por la vianda y almorzar tranquilo para luego volver a su tarea. Algunos tienen sólo media hora para descansar y comer”, sostuvo.



Trabajo y dedicación

Como en todas las labores, es imprescindible dedicarle tiempo, paciencia y esfuerzo. Así lo describió Marina Martínez, quien desde muy temprano por la mañana empieza a cocinar para sus clientes con el fin de sacar adelante diariamente su local de comidas y también demostrar de este modo que realiza cada vianda con amor. Contó que ella hace los panes caseros que acompañan cada plato, así como también el día anterior corta todas las verduras para tener hecho a tiempo el menú en el día siguiente. Además, con ayuda de su hijo atienden a los clientes. Martínez comienza su actividad a las 7 de la mañana y finaliza cerca de las 2 de la madrugada.



“Estamos en este lugar desde un tiempo antes de la pandemia. Subsistimos a varios malos temporales, pero seguimos brindando lo mejor. Este último tiempo nos pasó de quedarnos sin nada de comida. Vendemos todo lo que hacemos”, detalló. De esta manera, aseguró que previo a iniciar el verano ya comenzó la temporada alta para las viandas. Dijo que es más económico comprar un almuerzo hecho, por cuestiones de tiempo y de gastos diarios. Además, de que en temporada de altas temperaturas no todos quieren ir a sus casas a cocinar, “es más práctico comprar un almuerzo, que a la vez llene y alimente”.



Seguidamente, la mujer relató que luego de pasar por varios trabajos descubrió su vocación por la cocina, con el tiempo sumó experiencias en varios restaurantes y rotiserías, aprendiendo técnicas hasta llegar actualmente a tener su espacio y cocinar para muchas personas. “Entendí que el comensal te ama o te odia. Quiere su comida ya y a la vez comer algo rico”, dijo. Destacó la voluntad, la dedicación y el amor para cocinar día a día.

Una opción más saludable

Las viandas saludables de un emprendimiento de comidas a $900 la porción. Foto: Víctor Paniagua

Los negocios de gastronomía progresan a diario, más aún, aquellos que se reinventan y se actualizan constantemente con la diversidad de ingredientes y platos. Asimismo, se trata de los emprendedores que optan por crecer en ambientes más saludables, los que aprovechan la cantidad de información nutricional y la usan a su favor para brindar viandas con más cantidad de verduras que lo convencional.



Es así, que ante la necesidad de generar dinero para poder viajar, un grupo de jóvenes posadeños comenzó a emprender durante los fines de semana cocinando y vendiendo viandas con el objetivo de conocer Machu Pichu en Perú. De este modo, relató su historia, Clara Cristaldo, la responsable de Umami Posadas, un emprendimiento gastronómico que no paró de crecer desde sus inicios.



“Al principio éramos cuatro integrantes y logramos el objetivo. Conocimos una de las capitales gastronómicas más importante del mundo y cuando volvimos fue diferente. Teníamos muchas ideas y más ganas de continuar con nuestro proyecto de cocina”, contó. Posteriormente, dijo que mantenían sus clientes durante los fines de semana que le solicitaban los menú. Luego por distintas situaciones, sólo quedaron dos personas enfrente del proyecto. A partir de allí, comenzó otro desafío para esta pareja de estudiantes, actualmente profesionales, quienes comenzaron a hacer menúes saludables para una nutricionista que los contactó con el fin de contribuir en un plan nutricional.



“Aceptamos y nos adentramos en el mundo de la salud. Así fue como empezamos a ampliar nuestro abanico de servicios. No sólo ofrecemos viandas tradicionales sino que agregamos las nutricionales y las viandas personalizadas”, afirmó.



Luego, Cristaldo mencionó que el concepto del negocio se basa en que la hora de comer es importante y por ello, buscan a través de sus platos que sea un momento agradable para cada comensal. Sostuvo que ofrecen la opción donde el cliente pueda detallar qué alimentos son de su agrado y cuáles no, como una forma de personalizar cada menú. Con el pasar del tiempo y la información nutricional adquirida, también brindaron opciones vegetarianas y veganas. La emprendedora relató que cuentan con servicio de planes nutricionales y el acompañamiento de una profesional de la nutrición. No obstante, la joven acotó que también realizan catering: “Con el tiempo se trató de una oportunidad que nos hizo crecer aún más. Sobre todo, en el mundo empresarial”.



Posteriormente, recordó que llegó la pandemia y parte del emprendimiento se estancó por momentos, pero que ese período los ayudó a reafirmar su labor con sus clientes. “La pandemia nos trajo el gran aprendizaje de que en momentos difíciles hay que enfocarse más y ser constantes con nuestro trabajo”, resaltó. Durante el confinamiento obligatorio por Covid-19, ofrecieron caja de comidas saladas o dulces para las compañías que realizaban eventos vía zoom. En cuanto a precios, detalló que los catering de comida fría valen $1.900, mientras que el catering de galeto con ensaladas $2.400 por persona. En tanto, las viandas tradicionales cuestan $800. Sin embargo, las nutricionales, personalizadas, vegetarianas y veganas valen $900.