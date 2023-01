Los cuentos también son cosa de adultos

domingo 29 de enero de 2023 | 6:00hs.

Eva Andújar y Eugenia Manzanera decidieron dejar el frío europeo por unos días y emprender viaje a estas calurosas tierras. Desde España, las amigas y narradoras llegan para recorrer ‘caminos de mágico rubí’ y también, como su lenguaje es el arte, dialogar con la comunidad local a través de sus obras.

Para Eva, es su segunda visita a Misiones, ya que fue parte del festival Tutú Marambá en 2018.

‘‘Tuve la oportunidad de conocer diferentes poblaciones, escuelas, espacios culturales. El flechazo fue instantáneo. La riqueza cultural y natural es una maravilla. ¡Cómo no volver!’’, arrancó detallando Andújar que con ese entusiasmo terminó de contagiar a Manzanera para que se uniera a esta aventura.

‘‘Eva me habló de Misiones y de lo bien que la trataron, del maravilloso público y la gente que conoció y pensé que no me lo podía perder’’, consignó Eugenia Manzanera.

Eva Andújar.

‘‘Además viajar es enriquecerse con las personas que conocés, respirar otros aires, embellecer la mirada y necesitaba después de estos años regalarme un viaje como éste’’, agregó la artista en la previa a su llegada a Misiones.

Con vasta trayectoria en la narración, serán parte del Festival Escuela de espectadores. Línea Infancias y además, agendaron fechas para poder desandar sus obras pensadas exclusivamente para adultos.

‘‘La narración tiene la capacidad de ser maravillosa de formas diferentes. En su estado más puro es una delicia escuchar a alguien narrando con su voz como único instrumento, pero es absolutamente permeable a otras artes y crece y aprovecha todo lo que le aporta la música, la ilustración, la cocina! Cualquier cosa marida bien con un cuento si se combina correctamente’’, definió Andújar sobre la magia de los relatos.

Para Manzanera, la narración es inherente a todo humano. ‘‘Necesitamos contar para contarnos, necesitamos contarnos para ser’’, graficó.

‘‘Todos somos narradores de nuestra vida o de la vida del vecino. Luego está la narración profesional que yo considero un arte artesano sin quitarle lo artístico por supuesto. Hay que encontrar tu estilema, tus formas, tus sentires, tú verdad como comunicador, tu voz. Jugar con las historias con sus ritmos y silencios, con lo que cuenta y no cuenta un relato...sentir al público y oírlo mientras te oyen. Es un oficio hermoso y comprometido’’, profundizó sobre la disciplina que desarrolla desde hace más de 25 años.

Eugenia Manzanera.

En coincidencia, Andújar consideró clave mantener la esencia de la narración y el vínculo cercano con el público, aunque en sus alocuciones sume herramientas como objetos e incluso música como hilo conductor.

En esta ocasión, la oriunda de Valencia propone un recorrido por los cuentos que marcaron su oficio en La Noche en Blanco o ‘‘cómo una pregunta puede dejarte toda la noche sin dormir’’, tal como adelantó.

En tanto, Eugenia, que cada año estrena varias sesiones de narración oral para público infantil y para adultos, trae Si yo te contara que según indicó tiene un tinte más humorístico.‘‘Mis historias son divertidas, burlescas con un punto bufonesco tal vez...y con algún que otro ‘pellizquito’ como dirían en Cádiz, directo al corazón. Poéticas absurdas, juguetonas’’, explicó.

Ambas artistas se presentarán con sus piezas para adultos en Espacio Base, redefiniendo las formas de contar historias.

‘‘Hay noches que aulla la luna y callan los lobos... y yo quiero estar’’, entendió Eva sobre su necesidad de continuar desatando relatos nocturnos.

Dejarse llevar por la voz, asombrarse siguiendo los detalles enunciados de la crónica. Volver a poner la atención en el relato, como ejercicio vital y humano.



Para agendar

Narradoras for export

Eva Andújar y Eugenia Manzanera aprovechan su estadía en Posadas para desatar su pasión narradora. ’Si yo te contara’, la propuesta de Eugenia, se verá el domingo 5 a las 20, mientras que ‘La noche en blanco’, de Eva, el jueves 9 a las 21. Ambas en Espacio Base (Rademacher 5324).

Reservas al 376-5130101.