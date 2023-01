Mirtha en Mardel: solidaridad, Messi, teatro y Abel Pintos

sábado 28 de enero de 2023 | 6:00hs.

Luego de finalizar su clásico ciclo televisivo, Mirtha Legrand se encuentra en Mar del Plata pasando unas vacaciones. Ella es fanática del teatro y suele ver diversas obras en La Feliz. Recientemente, disfrutó Los 39 escalones, protagonizada por Guillermina Valdes, Facundo Arana, Fredy Villarreal y Maxi de la Cruz. A la salida de la función en el Tronador, Chiquita dio una entrevista con el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) y habló del talento de Guillermina: “Para mí ella es una revelación, el teatro del absurdo es muy difícil”.

Además, durante la charla la conductora señaló que este próximo lunes realizará una gala solidaria en el hotel Costa Galana. Lo interesante es que logró conseguir una prenda que será subastada para recaudar fondos para un hospital. Todo esta historia comenzó con una charla que tuvo con Celia, la mamá de Lionel Messi.

“El lunes tenemos la gran gala y conseguimos la camiseta de Messi autografiada. La mamá me llamó para decirme que me admira mucho, yo pensé que me tomaba el pelo, pero era Celia. Se nos ocurrió pedirle la camiseta y hoy nos llegó. La vamos a rematar para el hospital”, aseguró la diva al programa de espectáculos conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Por otra parte, Legrand aprovechó su estadía en La Feliz para ir al show de Abel Pintos en el Tronador. En el final de la velada, el artista fue a saludarla en uno de los palcos. Ella tomó el micrófono y se dirigió al público. “Qué noche maravillosa, mientras viva, que ojalá sea por muchos años más, esta noche no la olvidaré nunca, nunca”, aseguró la conductora que mantuvo un ida y vuelta con el cantante en medio de la sala de teatro y frente a todo el público.