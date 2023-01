Músico posadeño perdió su trombón y espera recuperarlo

jueves 26 de enero de 2023 | 6:00hs.

Gerardo López, trompetista posadeño, extravió su trombón en Villa Cabello y tiene la esperanza de poder recuperarlo, ya que es una pieza fundamental para expresar su arte y una herramienta de trabajo.

El músico, que fue parte de bandas fundamentales del rock misionero como La Vieja Carnicera y Neto, actualmente integra la Orquesta Sinfónica del Parque del Conocimiento y la Banda de Música Municipal, también conforma otros proyectos como Diente de Leche y se desempeña además como músico sesionista.

López contó a El Territorio sobre esta cruzada para dar con su instrumento a la vez que resaltó las muestras de apoyo de la comunidad e invitó a quienes quieran a replicar en redes su búsqueda.

“Yo estaba cuidando la casa de un amigo y llevé varios instrumentos para estudiar mientras; cuando vuelvo a mi casa en Villa Cabello, yo vivo en un segundo piso, fui sacando las cosa del auto para subir las escaleras, dejé un ratito el estuche con el trombón porque no podía cargar todo al mismo tiempo y cuando volví ya no estaba... Nunca se me pasó por la cabeza que alguien se lo lleve y menos así de rápido”, relató acerca de cómo fue que perdió el instrumento el pasado lunes en la chacra 148 del Oeste capitalino.

Y describió que se trata de un trombón marca Stagg con su estuche negro semirrígido y que también tenía un pie de soporte y accesorios.

“Es un instrumento que hoy en día si me tengo que comprar de nuevo vale bastante dinero, pero no pierdo la fe de poder encontrarlo y ofrezco una recompensa. Si lo encuentro será realmente genial y si no ya veremos qué hacer, pero esto es como agotar todas las posibilidades”, indicó.

Añadió que, por otro lado, “ver que tanta gente se solidariza y comparte la información y se preocupa es también algo bueno y positivo”.

López explicó que es músico trompetista profesional y que está estudiando el trombón con un profesor de Buenos Aires en la modalidad virtual.

“Yo soy trompetista y el trombón lo empecé a tocar hace un tiempo, empecé a investigar a estudiar y tengo proyectos personales, pero todavía no toco profesionalmente, por eso también lo extraño tanto, porque estoy muy concentrado en ensayar y hacer música con el trombón”.

Para contactarse con el artista, escribir al número de WhatsApp 376-4366226.