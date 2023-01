Llegan los cambios en el traslado de la media res a los comercios

martes 24 de enero de 2023 | 6:04hs.

Los frigoríficos apuntaron que pese a derogarse la exigencia del troceo de carnes para su traslado hacia comercios minoristas, proyectan que los cambios que vendrán a futuro significarán un mayor costo operativo para despostar la carne vacuna. “La reglamentación que nos exigían no era muy cómoda, especialmente para frigoríficos que no tienen estructura. Nosotros tenemos máquinas y una estructura que conservamos de la anterior sociedad anónima. Lo que nos estaba faltando eran herramientas de corte, para dividir las medias reses en los distintos cortes que se piden”, observó Andrés Balbastro, de la cooperativa frigorífica El Zaimán.



Explicó que desde Nación “se quiere que se deje de hombrear la media res. Igualmente desde el frigorífico va todo por rieleras, el problema está cuando la carne va a los comercios. Se estaba pidiendo ahora un canasto o una carretilla para llevar la carne. Personalmente no le veo mucha factibilidad a eso. Considero que tiene que ser algo más mecanizado. Tampoco es algo higiénicamente adecuado y los costos operativos serán mayores”, observó.



El también operario del frigorífico con muchos años de experiencia consideró que “debería tomarse una decisión teniendo en cuenta la realidad que tienen los frigoríficos. Deberían hacer un cambio, analizando y teniendo en cuenta a todos los actores que intervienen en el traslado de las carnes. También hay una realidad en exigir herramientas de corte que valen 2 millones de pesos y son difíciles de conseguir”, indicó.



Por su parte, Darío Bruera, de la Cooperativa Frigorífica de Andresito (Coproca), recordó que la resolución que exigía cambios se derogó. Y los cambios que se proyectan a futuro seguramente sumarán más costos a las industrias.



“La resolución que establecía el troceo de la media res se derogó. Lo que sí sabemos es que hay que ajustarse a las reglas que establece la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que fija que ninguna persona puede levantar un bulto de más de 50 kilos a una altura por encima de la cintura. Atento a esto, las carnicerías y los supermercados irán adecuando ciertos sistemas de medios mecánicos para descargar en el caso de que quieran seguir comprando por media res. O caso contrario desde los frigoríficos vamos a hacer un reparto de la carne fraccionada, en dos o tres partes como se hace a carnicerías chicas que no pueden comprar por media res”, detalló.

