Revuelo en Perú por la represión de manifestantes en una universidad

lunes 23 de enero de 2023 | 6:02hs.

El gobierno peruano de la presidenta Dina Boluarte enfrentó ayer renovadas críticas luego de que cientos de policías irrumpieran en una universidad de Lima y detuvieran a unos 200 manifestantes en el marco de la represión de más de un mes de protestas que ya dejaron decenas de muertos.



La congresista de centro y ex ministra de Educación, Flor Pablo, solicitó ayer formalmente la comparecencia al Congreso del primer ministro, Alberto Otárola, y del ministro del Interior, Vicente Romero, por el asalto del sábado pasado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), así como el de la rectora de la casa de estudios, Jeri Ramón.



Además, la organización no gubernamental Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) demandó al ministro Romero y al jefe de la Policía Nacional de Perú (PNP), Raúl Alfaro Alvarado, presentó un recurso de hábeas corpus por los detenidos y denunció un “abuso de poder” del gobierno y de la policía por el ingreso al recinto universitario.



“Lo ocurrido en San Marcos es inaceptable. Sin presencia de la Fiscalía, tratar a estudiantes, ciudadanos y defensores de derechos humanos como delincuentes, tirados en el piso y golpeados es un abuso. Ministro del Interior y rectora de la UNMSM deben dar explicaciones”, escribió Pablo en un mensaje publicado en Twitter.



La congresista dijo que presentó una moción parlamentaria para que Otárola “rinda cuentas ante el Congreso” y un oficio solicitando a la Comisión de Educación que cite a la rectora de la UNMSM en la próxima sesión ordinaria.



Unos 400 policías antidisturbios apoyados por fuerzas especiales irrumpieron el sábado con tanquetas tumbando una de las puertas de acceso a la Universidad de San Marcos y detuvieron a más de 200 personas. Hubo disparos y lanzamiento de gas lacrimógeno pese a no encontrar resistencia, según testimonios recogidos por la prensa peruana.



En el lugar estaban alojadas desde la semana pasada, y con permiso para pasar una noche, delegaciones de manifestantes llegados desde distintas partes de Perú para participar en una denominada “Toma de Lima” en el marco de las protestas para exigir la renuncia de Boluarte.



Las manifestaciones comenzaron en diciembre tras la destitución y detención del entonces presidente de izquierda Pedro Castillo, a quien sucedió Boluarte en su condición de vicepresidenta.



Al menos 46 personas, 45 manifestantes y un policía, murieron desde que estallaron las protestas, que exigen la dimisión de Boluarte y la liberación de Castillo.



En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024, pero las manifestaciones persisten.

El papa Francisco insiste en el cese de la violencia

El pontífice ratificó su compromiso.

El papa Francisco pidió ayer que cese la violencia en Perú “venga de donde venga” y animó a todas las partes del país a respetar “los derechos humanos y el Estado de derecho” ante una nueva ola de protestas que en el último mes dejó más de 40 muertos.



“Invito a rezar para que cesen los actos de violencia en Perú. La violencia apaga la esperanza de una justa solución de los problemas”, planteó el pontífice desde el Palacio Apostólico vaticano tras rezar el tradicional Ángelus dominical.



El marco de las palabras del Papa es la continuidad de las protestas contra el gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte.



“Animo a todas las partes involucradas a tomar la vía del diálogo entre hermanos de la misma nación en el pleno respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho”, pidió Francisco.



“Me uno a los obispos de Perú al decir no a la violencia, venga de donde venga. No más muertes”, añadió luego Jorge Bergoglio.