Las chacras misioneras sufren la suba del gasoil y se dificulta la producción

El último lunes, las petroleras volvieron a remarcar sus pizarras con aumentos en todos los combustibles. El incremento esta vez fue del 4 por ciento y elevó fuertemente los ya altos costos de naftas y gasoil que hay en Misiones.

Esta variación afecta a todos los bolsillos, pero sobre todo a aquellos que necesitan del combustible para trabajar. En este sentido, los productores en las chacras pertenecen a un sector muy golpeado y la rentabilidad el trabajo rural cada vez disminuye más. Ante esto, colonos de distintos municipios afirman que la situación es grave, el precio de los insumos varios, y principalmente del gasoil para los tractores y cosechadoras, limita la producción y condiciona la labor diaria. Piden alguna solución pues de seguir esta línea, muchos no podrán seguir trabajando sus plantaciones.

Es que además, los precios que hay en estaciones del interior provincial no son los mismos que los de Posadas. En los municipios, el gasoil (muy utilizado en la chacra) se consigue a $218,3 y el gasoil Infinia (premium) a $306,6. En muchos casos los automovilistas señalan que el único producto disponible para la venta es el de mayor octanaje (ver El último aumento fue del 4%).

Asimismo, de acuerdo a lo que informaron los trabajadores rurales a El Territorio, los tanques de las cosechadoras chicas que se suelen ver en las chacras tienen unos 23 litros, mientras que los tractores chicos tienen tanques de aproximadamente entre 30 y 40 litros, por lo que llenar un tanque de 40 litros con diésel Infinia les cuesta más de $12.000. Y esto apenas alcanza para trabajar una jornada, por lo que el gasto en realidad se multiplica aún más si se habla del trabajo semanal o mensual.

Complejo panorama

El aumento del combustible sin lugar a dudas viene siendo uno de los mayores problemas que está atravesando el sector del agro.

Muchos productores ya dejaron de lado ciertas actividades que requieran uso de máquinas, debido a que es muy costoso utilizarlas.

De la misma manera, manifestaron que muchas veces debieron unirse entre varios colonos para poder comprar combustible que necesitaban y así abaratar costos. También afirmaron que en varias oportunidades debieron vender sus animales (a veces, el único que poseían en la chacra) para poder comprar insumos que hacían falta en sus chacras. Por ello, indican que apenas pueden mantenerse, ya no generan ganancias como antes.

Suma de dificultades

“La situación es catastrófica”. Así se refirió un productor de San Pedro respecto de la situación del agro ante la nuevo aumento en el combustible, lo que a su vez genera incrementos en insumos y mano de obra. Muchos colonos no logran obtener rentabilidad y apenas se amañan para mantener las actividades.

Tras un año en el que el rulo y el ácaro golpearon con dureza yerbales en San Pedro, el estado de ánimo de los productores es angustiante a consecuencia de la imparable inflación, que impide llevar adelante un buen manejo o invertir en alguna nueva diversificación.

En tanto, pensar en ahorrar por medio de contratar peones para realizar los trabajos de forma manual es algo que no resulta. Por un lado porque, según afirman los colonos, no se consiguen trabajadores, y por otra parte, el tiempo y la eficiencia resultan a favor de hacerle frente a la suba del combustible para mover maquinarias como tractores y motoguadañas, entre otras necesarias en la labor diaria.

Todos los sectores productivos utilizan maquinaria. Foto: Natalia Guerrero

“No hay producción, todo aumenta: el combustible, los insumos. Estamos ante un momento catastrófico porque tenemos que seguir cuidando la producción sin que la materia prima genere ganancias porque en ese caso no hay aumentos para el producto”, indicó Ariel Steffen, productor de yerba mate y ganadería en San Pedro.

Sobre esto, también se refirió Cristian Klingbeil, productor de la zona Centro, que indicó: “Tenemos que tratar de prever estos aumentos como los de combustible para que después, al fijar precios, no terminemos perdiendo por goleada”.

“Es preocupante, buscamos siempre la estación de YPF, que es más barata, pero hay que hacer largas colas para conseguir. Tenemos el combustible más caro del país y tenemos que producir para lugares donde hay gente controlando precios en los supermercados. Nos congelan el valor de producto en góndola y nos afectan a los pequeños productores, no a los grandes molinos, la variable de ajuste es el pequeño productor”, remarcó.

Asimismo, manifestó que estos inconvenientes con el combustible“se viene agravando todos los años y hace rever la forma de trabajar, hay que aprovechar al máximo, salir con cargas completas porque si no, no conviene hacer 30, 40 kilómetros. Y hay que pensar todo muy bien para no terminar trabajando sólo para gastar en la estación de servicio”.

Alfredo Strieder tiene una forrajería en Puerto Leoni y ayer debió actualizar precios. “Ni bien abrí el comercio para trabajar hubo lista nueva de precios de los alimentos y no sé cómo seguir porque tanto no se puede elevar los productos y hay que estirar nomás”.

Por otro lado comentó que su tractor trata de mantenerlo lo más quieto posible, acarrea pasto para el ganado con cuatriciclo, por lo tanto busca otras alternativas porque cada vez está más complicado.

“Me pongo a pensar a veces si mover la herramienta para trabajar la chacra o dejarla en el galpón nomas porque te da miedo una rotura y parece que es mas negocio dejarlo quieto porque si se lo mueve puede suceder algo”.



El último aumento fue del 4%

El último lunes YPF elevó sus precios en un 4% y le siguieron las marcas restantes. En el caso de la nafta súper de YPF, en Posadas su nuevo valor se ubicó en 187,20 por litro y la Infinia a 237,1 pesos por litro. No obstante, en las localidades del interior provincial estos valores son mucho más elevados. La nafta súper se encuentra a $190,2, la Infinia a $241,5, el gasoil (muy utilizado en la chacra) a $218,3 y el gasoil infinia a $306,6.

En muchos casos, los automovilistas señalan que el único producto disponible para la venta es la nafta o el gasoil de mayor octanaje.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) Sergio Guelman, había apuntado que el incremento anticipa un año difícil con la inflación.

“Estamos teniendo una suba de entre el 4 y 5 por ciento en los combustibles. Y ya se está proyectando para este año una inflación nuevamente en torno a un 90% siendo conservadores. Así que la verdad es que vamos a tener un año complejo, con una sequía importante que va a limitar las posibilidades de exportar. Y si no vendemos al exterior es menor la posibilidad de importar muchos productos o insumos que necesitamos para nuestras industrias. Así que lo que vemos es que nuevamente será un año complejo”.

