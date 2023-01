Joven baleado en Navidad sigue en terapia intensiva, en estado delicado

domingo 15 de enero de 2023 | 2:00hs.

Lo que debió ser una jornada de celebración y reunión con familiares y amigos por la Navidad, para José Gall (57) y su esposa Elena Martínez (60) representó el comienzo de un calvario.

Y es que desde el pasado domingo 25 de diciembre la pareja no hace otra cosa que rezar e implorar por la pronta recuperación de su hijo, Andrés Gall (19), quien esa madrugada, al intentar auxiliar a un amigo que tenía problemas con una un grupo de vecinos, recibió un disparo de escopeta en el abdomen y que lo tiene luchando por sobrevivir en una cama del sector terapia intensiva del hospital Ramón Madariaga de la capital provincial.

El ataque se produjo cerca de las 0.30, a unas tres cuadras de la casa del joven y por este hecho la Policía de Misiones detuvo cuatro días después a dos presuntos implicados en el ataque: Luis D. (49) y Diego C. (32). Ambos fueron atrapados durante un operativo realizado en barrio Nuevo de Jardín América, mismo vecindario donde ocurrió la agresión, aunque para la familia de la víctima aún restan ser arrestados más involucrados, todos ellos familiares de los dos detenidos.

Angustiados por la situación que les toca vivir, pero más que nada indignados por considerar que hay más implicados en el ataque, tanto José como Elena hablaron con este matutino y no ocultaron su malestar.

En primera instancia, José reconstruyó cómo se originó la intervención de su hijo en el supuesto conflicto vecinal que se desarrolló durante los primeros minutos de la Navidad, a pocas cuadras de su casa en el barrio Nuevo.

"Un grupo fue a atropellar la casa de un vecino, de nombre Mario Asunción. Ahí vino el hijo a casa a pedir ayuda, porque es compinche de mi hijo. Mi hijo no estaba en ese momento en casa pero cuando volvió se enteró de lo que pasaba y se fue a ver. En ese momento fue que recibió el balazo", inició su relato el padre, muy compungido.

A su vez, narró que al enterarse del conflicto vecinal, al ver que ni a él y a su esposa le respondía las llamadas los efectivos del Comando Radioeléctrico local, decidió ir él mismo hasta la mencionada dependencia.

Sobre esto último contó: "Me voy al Comando y le comento que habían atropellado la casa de mi vecino. Ahí, al rato, me entero que habían baleado a mi hijo. Y desde ahí ya fuimos al hospital porque a él lo llevaron rápido, sino no iba aguantar".

"A él lo dispararon con una escopeta y por los perdigones él tiene nueve impactos", refirió el hombre, quien añadió que instantes después, su hijo comentó ya estando malherido que fueron "Yesi y el viejo Pila" los agresores.

Por el ataque están detenidos como implicados Luis D. (49) y Diego. C. (32).

"A nosotros nos dijeron que el tiro no era para Andrés, era para otra persona, pero es la versión que dieron ellos. A los Pilas no los conocemos y el tema era aparentemente con los Díaz. Seguramente porque ya hubo peleas anteriores", comentó el entrevistado sobre lo que ya era sabido en la zona en relación a los conflictos entre distintas familias de la zona. Donde aparentemente solían arrojarse piedras e intercambiar amenazas de un lado a otro.

En relación al estado de salud de su hijo, José comentó que el joven tiene muy comprometido los pulmones y que los médicos que lo atienden en Posadas están avanzando en contrarrestar una bacteria que ingresó a su organismo.

"Queremos Justicia"

Por su parte, Elena (60), también se mostró muy consternada por el estado de salud de su hijo.

Al respecto, indicó: "Le destruyeron la vida a un chico de 19 años que estudiaba, que trabajaba. Nosotros no le molestamos a nadie. La Policía no hizo nada, nosotros lo llevamos al hospital, el vecino lo llevó con la camioneta".

La mujer, quien es jubilada y vendedora, agregó que hace un tiempo Andrés dejó de trabajar en la tarefa porque su intención es terminar la escuela secundaria. Justamente este año debe terminar el curso acelerado y su idea es poder ingresar a alguna fuerza pública.

Aunque comentó que además de estudiar, en el último tiempo trabajó como albañil y como carpintero.

Por otro lado, Elena añadió que constantemente tiene contacto con el fiscal del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, Jorge Fernández y que gracias a eso está al tanto de las novedades del caso.

Andrés (19) quería terminar el curso acelerado para ingresar a alguna fuerza.

Justamente, el último dato que tuvo es que se le negó un pedido de excarcelación presentado por los abogados de los detenidos que tiene la pesquisa.

Aunque al finalizar, la madre fue contundente con su pedido: "Queremos Justicia. Reclamamos que vayan detenidos todos los que están involucrados en el ataque y que mi hijo se recupere lo más pronto posible".

Cuadro de neumonía

En torno al estado de salud de Andrés Gall (19), el último miércoles por la mañana se tuvo acceso al último parte médico desde el Hospital Ramón Madariaga de Posadas. Según confiaron fuentes consultadas por este matutino, el estado general de salud del joven sigue siendo muy comprometido y esto se debe a que los galenos centran sus esfuerzos por estas horas en tratar de controlar mediante antibióticos un cuadro de neumonía que presenta el paciente.

Por otra parte, se refirió que los demás organos vitales están en perfectas condiciones y que gracias a esto, durante las últimas horas, comenzó a alimentarse mediante una sonda.

Por ahora el joven continúa con respiración mecánica asistida en el sector terapia intensiva y con prónostico reservado.