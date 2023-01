En pocos días se vence el plazo para hacer el cambio de domicilio para las elecciones

lunes 09 de enero de 2023 | 17:28hs.

El cronograma electoral de Misiones ya está corriendo, puesto que el Poder Ejecutivo provincial convocó a elecciones generales para el próximo 7 de mayo. Y los plazos para cumplir con trámites previos al sufragio empezarán a vencerse dentro de pocos días. El primero de ellos es el de la incorporación de novedades al padrón electoral. Si te mudaste hace poco tiempo, y querés votar cerca de tu nuevo domicilio, esa es una de las novedades que se deben incorporar.

El vencimiento de plazo para incorporación de novedades significa que a partir de ese día no se podrán incorporar cambios al padrón electoral. Si se podrán hacer correcciones, pero no cambios. Este plazo, según indica la reglamentación electoral, vence 110 días antes de los comicios. Es así que para el caso de este año, quien quiera votar con nuevo domicilio deberá realizar el cambio en el registro de las personas antes del próximo 17 de enero. Todo cambio de domicilio posterior a esa fecha, no será tomado en cuenta para la elaboración del padrón provincial.

Padrón que el próximo 7 de febrero será publicado, con las novedades incluidas hasta el mencionado día de este mes, y que quedará a disposición de la ciudadanía para ser corregido, en caso de que contenga errores. El período de reclamos cerrará 20 días después, el 27 de febrero. Sellando así la suerte de los que figuren en él.

Es habitual que quienes se hayan mudado dejen “para más adelante” el trámite del cambio de domicilio. Pues bien, para quien se haya mudado dentro de una misma ciudad esto puede no ser un gran problema, pero para quienes hayan cambiado de localidad, esto puede representar la obligación de tener que viajar varios kilómetros para cumplir con el deber del voto. Y para no ser sancionados por la ausencia.

Por el Decreto 2714/2022 se oficializó el llamado a elecciones para el próximo 7 de mayo para los cargos de Gobernador, Vice-gobernador, 20 Diputados provinciales titulares y 7 suplentes, invitando a los municipios a adherirse efectuando el llamado a los comicios municipales. En el Decreto incluye al municipio de Fracán, que cuenta con un interventor organizador, a realizar el llamado a elecciones de autoridades que debe efectuarse conjuntamente con los comicios generales provinciales.

El caso de Fracrán

Los vecinos del nuevo municipio de Fracrán, creado el año pasado, deberán completar el proceso de cambio de domicilio antes de la mencionada fecha. Al día de hoy, los vecinos de esa zona contaban con domicilio en diferentes municipios, desde la creación del municipio, se estableció la necesidad de que los vecinos realicen el trámite de cambio de domicilio en el DNI, para que figuren como ciudadanos de la nueva localidad. El traspaso no es automático.

Para ello, una de las primeras dependencias del Estado provincial que se instaló allí fue el Registro de las personas. Todos aquellos que hayan realizado el cambio de domicilio antes del 17 de enero podrán elegir, y ser elegidos, a las primeras autoridades de la nueva comuna. Quienes no realicen el cambio, deberán votar en las localidades donde figuran domiciliados, según su documentación.

Esto dispone en el mismo documento que publicó el Tribunal Electoral, junto al cronograma de las elecciones.

“El Poder Ejecutivo a través del Registro Provincial de las Personas, debe disponer las medidas pertinentes, a fin de que los habitantes del muevo Municipio de Fracrán actualicen sus respectivos domicilios en el marco de lo estipulado por la presente, y con el objeto de integrar el registro electoral con la antelación suficiente a la elección de autoridades municipales dispuesta por el artículo 6, coordinando para ello los mecanismos técnicos con el Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones y las autoridades electorales nacionales en materia electoral”, reza el documento.

El cronograma completo

El Tribunal Electoral de la provincia de Misiones difundió el 3 de enero pasado todo el Cronograma Electoral que regirá las actividades relacionadas a los comicios de este año 2023. Y es el siguiente:

- Martes 7 de febrero, inicio de exhibición del padrón provisorio de electores provinciales por el término de 15 días (Art. 22 Ley XI - N°6 con las novedades depuradas 17 de enero, a 110 días antes de las elecciones.

- Jueves 16 de febrero vencimiento del plazo para que los municipios realicen la convocatoria. Vencimiento para solicitud de reconocimiento de partidos, frentes o alianzas 30 días antes de la celebración de internas.

- Lunes 27 de febrero, vencimiento del plazo para efectuar reclamos por omisiones o errores empadrones provisorios provinciales

- Miércoles 8 de marzo, vencimiento para el registro de lemas. A 60 días antes de los comicios-. Cierre del padrón de electores extranjeros - 60 días antes de las elecciones generales

- Sábado 11 de marzo, el Tribunal Electoral resuelve lemas. A3 días de vencido el término para el registro de Lemas - Plazo Recursos contra Resolución Oficialización Lema: 24 hs. de notificado de la Resolución

- Lunes 13 de marzo, vencimiento para el registro de sublemas. A 55 días antes de los comicios E inicio de exhibición del padrón provisorio de electores extranjeros por el término de 15 días.

-Jueves 16 de marzo el Tribunal Electoral resuelve sublemas. A 3 días de vencido el término para el registro de Sublemas

- Sábado 18 de marzo vencimiento para la celebración internas partidarias electivas. A 50 días antes de los Comicios-

-Lunes 20 de marzo, vencimiento para el registro de listas de candidatos sublemas. A 50 días antes de los comicios

-Jueves 23 de marzo el Tribunal Electoral resuelve la lista de candidatos de sublemas e identificación con letras. Inicio de la Campaña Proselitista. A 45 días antes de los comicios

- Lunes 27 de marzo, vencimiento para que lemas registren listas de candidatos municipales (para Municipios donde el Lema no posee Sublemas)

- Martes 28 de marzo vencimiento para registro de listas de candidatos a cargos provinciales. A 40 días antes de los comicios . Cierre de exhibición del padrón provisorio de electores extranjeros

-Jueves 30 de marzo el Tribunal Electoral resuelve listas de candidatos municipales de lemas. A 3 días de vencido el término para registro de Listas de candidatos Lemas.

- Lunes 3 de abril, vencimiento de exhibición de las listas a cargos provinciales e impugnaciones. A 5 días de vencido el plazo para registro de listas

- Martes 4 de abril, el Tribunal Electoral resuelve oficialización de listas a cargos provinciales - 7 días de vencido el término para registro de Listas. Sustitución de candidatos a cargos provinciales- 48 horas de notificado de la Resolución

- Viernes 7 de abril, impresión de padrones definitivos de electores provinciales

- Miércoles 12 de abril, presentación de boletas para aprobación. A 25 días antes de la elección. Vencimiento del plazo de reclamos al padrón provisorio de electores extranjeros por inscripciones indebidas u omisiones

-Lunes 17 de abril, vencimiento de plazo para efectuar reclamos por omisiones o errores en padrones definitivos de electores provinciales. Vencimiento de remisión desde el Juzgado de Paz al Tribunal Electoral, sobre correcciones y reclamos al padrón de electores extranjeros.