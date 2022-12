Se viene el malón

jueves 22 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Ya leí artículos sobre los próximos días cercanos a Navidad y año nuevo en los que se esperan unos 50 mil vehículos diarios cruzando el puente Posadas-Encarnación, y viceversa. El puente sufre un maltrato desde hace años, dejó de ser un puente -como en todo el mundo- para circular, para sufrir el peso de un estacionamiento de todo tipo de vehículos como en ningún lugar del mundo.

Sin embargo no se encuentran soluciones a este grave problema… peor aún desde que Paraguay aumenta controles tipo Argentina.

Lo que no alcanzo a entender es cómo no han encontrado una solución distinta a la que no dio resultado ni lo podrá dar. Sería como si un médico quiere curar una enfermedad con el mismo medicamento que sabe no es eficaz: Aumentar el número de casillas y personal, el resultado es el mismo, horas y horas de espera en la cola o en el puente… hasta que el puente se enoje (irresponsabilidad total).

Cómo es posible tanto maltrato a la gente durante tantos años sin intentar algún cambio o activar algunas variantes existentes: Tarjeta de Tránsito Vecinal (la tengo pero en la práctica es como no tenerla).

Sugiero un acuerdo entre ambas orillas antes que estalle la tragedia a la que estamos invitando todos los días (no sólo el infarto). Propongo respetuosamente lo que vi en otros lugares. De cada diez vehículos controlen uno, al que le toca le toca, la suerte es loca. No va a pasar mucha diferencia, o muy poca cosa. No se va caer el mundo si alguno zafa con cubiertas nuevas, o lucecitas de Navidad, o con bolsas de harina o cajas de aceite o falopa que habitualmente no pasa por el puente. Ningún país va a temblar y menos aún el puente.

El año que viene pongan a funcionar la Tarjeta Vecinal, y si no da el resultado esperado, busquen nuevas ideas. No sigamos jugando a la ruleta rusa, que está cargada…

Ricardo Barrios Arrechea

Posadas