El Territorio presenta los diez candidatos nominados al Misionero del Año

Desde el domingo 18 y hasta el sábado 24, los lectores de El Territorio pueden votar a su candidato preferido como Misionero del Año entre los diez nominados que aquí se presentan. A partir del martes se conocerá en detalle la causa e historia de cada uno de los nominados.



El reconocimiento que otorga desde 2013 el decano de la prensa misionera pretende destacar a quien ha tenido un accionar gravitante en la provincia en el año. En esta décima edición, los diez nominados están a consideración del voto online en elterritorio. com.ar. Al final del proceso, un jurado dará el veredicto sobre los tres candidatos más votados por los lectores, de los cuales surgirá el Misionero del Año.



La iniciativa de este medio es visibilizar la actitud y la labor de personas con compromiso social y voluntad de sumar su esfuerzo y trabajo en pos de un mundo mejor.



También se propone lograr un efecto inspirador, a través del conocimiento y difusión de esas buenas acciones, ya que el reconocimiento destaca la tarea, muchas veces silenciosa y comprometida de ciudadanos de este suelo que día a día dan lo mejor para transformar su entorno.

Desde hace diez años, homenajeando la labor local

El enfermero Federico Britez se alzó con el galardón en la última edición del Misionero del Año. Foto: Nicolás Oliynek/Archivo

El Misionero del Año es el reconocimiento de El Territorio a las personas que se destacan por su labor en pos de una sociedad mejor.



La distinción se da a conocer el último día del año pero comienza unos meses antes, involucrando a la comunidad misionera en la postulación de sus referentes en el campo de las ciencias, tecnología, arte, cultura, educación, deporte, ecología, entre otros, desde las plataformas digitales. Los nominados se exponen a la votación del público, que elige a sus ganadores.



En cuanto a los ganadores de las ediciones anteriores del Misionero del Año, el primero fue el extinto obispo emérito de Puerto Iguazú Joaquín Piña Batllevel, en el año 2013, por toda su labor en la comunidad misionera. En 2014 ganó el médico Ángel D’Annunzio, jefe de Oncología del Hospital Ramón Madariaga de Posadas, que atiende a pacientes provenientes de toda la provincia.



En 2015, el premio lo recibió Gisela Knipp, en representación de las Aldeas SOS de Oberá, que alberga a menores que son derivados por la Justicia, víctimas de abandono, abuso y violencia. En 2016, la merecedora del galardón fue Edy González Lemos, una docente de la Escuela 898 en el paraje Alegría, en San Antonio, que asistía a caballo a la escuela más alejada que tiene el pueblo.



En 2017, el galardón quedó en manos de Ramón Ayala, reconocido y querido artista multifacético de la Tierra Colorada. En tanto, en la edición del 2018, la Epet 25 de Campo Grande se alzó con el galardón. La novel escuela está abocada a poner en práctica sus saberes técnicos en pos de tareas que solucionaban problemas comunitarios.



La edición realizada en 2019 consagró como ganadores del premio a los jóvenes que integraron la Selección Argentina de Robótica. El combinado que exhibió su robot Julito en Dubai se quedó con el podio por su proyecto que aplica tecnología a una acción concreta para limpiar el planeta.



En tanto, el ganador de 2020 fue Diego Ojeda, oriundo de Puerto Rico. Licenciado en Genética, fue parte de los recursos científicos movilizados para contribuir con el control de la pandemia. Participó en el desarrollo de Covidar IgG, el primer test serológico argentino para Covid-19, fue clave.



En tanto, el último ganador del galardón fue Federico Brítez, enfermero y coordinador del Caps 32 de Itaembé Miní. La labor que lo destacó fue la iniciativa de dar clases gratuitas de RCP a toda la comunidad.



Ahora, los misioneros deberán elegir al favorito de entre los diez candidatos que este año integran el certamen.

Elsa Vogt

El legado de la hija de los pioneros de Ruiz de Montoya

Elsa Vogt (96) es hija de pioneros de Ruiz de Montoya, la localidad que pasó de cumplir 77 años a tener 103 y en su rica memoria guarda un sinfín de anécdotas como legado para las futuras generaciones. Vive actualmente en Garuhapé, pero fue testigo la mayor parte de su vida del desarrollo de la comunidad de Ruiz de Montoya, siendo su padre parte de la Comisión de Fomento en 1945. "Él era el tesorero, sólo que no sabía escribir, por lo que yo lo hacía", recordó la mujer. Tuvo dos hijos y disfruta ahora de la compañía de nueve nietos y 15 bisnietos a los que transmite valores como el esfuerzo, el compromiso, el trabajo, el amor al terruño y la honestidad. Con gran ímpetu, cocina para ella misma, tiene su propia huerta y cuida de las plantas con una dedicación indescriptible.

Mariano Hernando

El rugby, una herramienta para la inclusión

De la mano de Mariano Hernando, profesor de educación física, comenzó a gestarse en Misiones un proyecto que, con el rugby como herramienta, pretende darle una oportunidad a aquellos privados de su libertad. Desde su rol docente, el eldoradense pisó por primera vez una cárcel el 26 de septiembre de 2016 y desde ese día comenzó a darle forma a lo que hoy es el equipo de Los Toros. El grupo está integrado por reclusos de la Unidad Penal III, de Eldorado,y recientemente se convirtió en el primer equipo en contexto de encierro de América Latina en jugar de manera oficial un torneo. "Es todo lo que queremos y pensamos desde la inclusión: que los valores que fueron incorporando se vean reflejados no sólo dentro de la cárcel, sino también afuera, en cada una de las oportunidades que tengan para salir", detalla haciendo foco en el deporte como herramienta para la reinserción social.

Santiago Jara

En un acto heroico salvó a un bebé de un pozo

El miércoles 27 de abril no fue una fecha más para Santiago Jara (25), el joven de Colonia Victoria que el día de su cumpleaños se convirtió en héroe al rescatar a un bebé recién nacido de un pozo de letrina que estaba en desuso.



"Lo agarré y se calló, como si supiera que ya estaba a salvo", afirmó Jara cuando habló con El Territorio, acerca del rescate que salvó la vida del bebé que fue abandonado en el pozo y que en ese momento tenía apenas horas de nacido.



Cuando los vecinos alertaron sobre que escucharon llantos cerca del precario baño, sin dudar, Jara corrió hasta el lugar, tiró la casilla y vio a la criatura yaciendo sobre barro y piedras. Arrojó una chapa para poder pisar firme y se metió en el pozo de metro y medio para rescatar al recién nacido. Jara agradeció a Dios poder haber salvado a la criatura.

Bárbara Kailer

Proteger la selva, miltancia que se practica todos los días

Bárbara Kailer es militante ambientalista y trabaja en pos de la conciencia social y respeto del medioambiente en la Tierra Colorada. Actualmente es cocoordinadora del 'programa habitablemente' de la fundación Eureka, creada para realizar actividades ambientales sin banderas partidarias.



La joven oriunda de Eldorado realiza múltiples actividades de concientización en respeto a todas las especies de la biodiversidad misionera. Con la premisa de que "de las acciones pequeñas proceden grandes cosas", la protectora de la selva misionera realiza jornadas de concientización, debate y difusión; también lleva adelante y participa en proyectos, campañas y acciones políticas en pos de contribuir al cuidado del ambiente.



Además, produce plantas para repoblar el monte y es creadora de reservas urbanas.

Carlos García

Influencer de la solidaridad invita a ayudar por las redes

Carlos 'Charly' García (29), profesor de Educación Física de Jardín América, organiza campañas para ayudar a niños que tengan alguna patología y a sus familias.



En el último tiempo, el docente encontró en la tecnología una aliada para difundir estas actividades mediante videos y, de a poco se fue convirtiendo en influencer de la solidaridad.



El profesor, en una entrevista con El Territorio, contó que desde siempre se sintió movilizado a ayudar a los chicos, sobre todo a los que están atravesando alguna enfermedad o tienen alguna patología y sus familias requieren recursos para su tratamiento médico.



En septiembre pasado, Charly organizó una cruzada y convocó a toda la comunidad a sumar su granito de arena para apoyar a Axel, un niño con paraparesia espástica, que requirió de una cirugía en Corrientes.

Clarisa Néztor

Defender la naturaleza con responsabilidad y creatividad

Con propuestas innovadoras y creativas que irrumpen en la vía pública llamando la atención de todos, Clarisa Néztor se planta frente a los misioneros como defensora de la biodiversidad. Con una mirada puesta específicamente en las especies nativas de la Tierra Colorada, la defensora del medioambiente lleva adelante acciones en pos de la concientización y el debate ciudadano en cuestiones referidas al cambio climático, crisis ecológica, calentamiento global, agrotóxicos, extinción de especies y otros tantos problemas que afectan hoy el equilibrio de los escosistemas y las consecuencias que esas problemáticas desatan.



Con sentadas, marchas, carteles, grafitis, máscaras, y otras tantas puestas en escena plantadas desde el arte y el ingenio para llamar la atención de la sociedad, la militante "defiende a la naturaleza y los seres que la habitan".

Andrés Romaszczuk

Un atleta con la garra de superar todos los obstáculos

La historia del obereño Andrés Fabián Romaszczuk (42) conmueve a todos, ya que siempre logró sobreponerse a los problemas familiares y de salud, como un segundo trasplante de riñones del que aún se recupera.



Entre sus mayores logros deportivos se destacan que llegó a encabezar el ranking argentino de 3 mil metros llanos (2002), ganó el selectivo Nacional de Cross Country y obtuvo medalla de Plata en el Sudamericano de Cross Country (2003). Ganó también innumerables pruebas de calle y pista. Pero en su mejor momento deportivo, los problemas de salud lo obligaron a abandonar la actividad profesional y decidió estudiar Educación Física en Oberá. Se recibió en cuatro años. Es quien formó a Agustín Da Silva, el mejor fondista misionero de la actualidad, entre otros. Pese a sus problemas de salud continúa entrenando a sus atletas y, en paralelo, trabaja en el área de deportes municipal.

Pablo Barissi

De pueblo en pueblo para curar y atender demandas

Pablo Barissi (30), misionero que vio en la medicina su proyecto de vida y eligió quedarse en su provincia natal. Nació en San Ignacio y actualmente reside en Posadas. Estudió primero en la Fundación Barceló, Corrientes, de la que egresó en 2016. Más tarde se especializó en Neurología, en Córdoba Capital.



Actualmente, su rutina pasa entre libros y rutas. Viaja todas las semanas, ya que la demanda en el interior de la provincia es alta.



"En el interior hay una cantidad de patologías que no se ven; te podés encontrar con cualquier cosa. Es un desafío interesante para mí, aparte de la neurología pediátrica, que la vimos por arriba en neurología de adultos y es un tema que cada vez me piden más", había comentado. "Iguazú y Posadas tienen la mayor demanda, incluso tengo pacientes adultos de Paraguay y de Brasil", dijo y acotó: "El interior no se puede dejar, hay mucha demanda".

Liz Zschach

Formación y estudio, pasión que trasciende las fronteras

Desde septiembre de 2021, Liz Geraldine Zschach vive y trabaja en Alemania, donde está terminando su doctorado en el Instituto de Ciencia e Ingeniería de Fabricación en la Universidad Técnica de Dresde, la más grande de ese país. Siempre tuvo claro su objetivo de viajar por el mundo, estudiar. De muy joven dejó su cálido hogar en Leandro N. Alem y se instaló en Posadas para cursar Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones (Unam). Hoy, con 27 años, va por su tercer título en una disciplina que le apasiona. Además, es magíster en Ingeniería Química por el Polytechnic Institute of Bragança (IPB) en Portugal.



En Alemania trabaja en la división de las superficies tratadas con láser. "En esa área yo combino la tecnología de ellos con lo que ya venía trabajando acá, la resistencia a la corrosión", había explicado.

Maru Rodríguez

Motiva a las personas a ponerse en movimiento

Mariela Rodríguez (37) es personal trainer y abocó su tarea profesional a promover la actividad física y motivar a las personas a ponerse en movimiento.



Maru, como la llaman quienes van a ejercitarse con ella, en sus clases abiertas y al aire libre en el Parque Vicario explicó que "estar en movimiento es bueno para el cuerpo, la mente, las emociones; nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos".



Cuando sobrevino la pandemia perdió su trabajo en un gimnasio pero no bajó los brazos, y apenas se pudo, comenzó a hacer entrenamiento funcional para personas de todas las edades y condiciones físicas. Así, notó que luego del confinamiento hay mucha necesidad de moverse, "veo que hay sobrepeso, gente con mucho estrés; y cada uno va a su ritmo. Siempre digo que quizás nuestro cuerpo nos puede limitar pero eso no es excusa para quedarse quieto".