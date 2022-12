“La única forma de controlar al Covid es con la vacuna”

sábado 10 de diciembre de 2022 | 12:00hs.

La pandemia de Covid-19 llegó al país en marzo del 2020 y pareciera que quedó atrás, pero el virus sigue presente en Argentina y el mundo. De eso dan cuenta las cifras de los contagios que volvieron a subir en la última semana.

Si bien en Misiones se mantiene el equilibrio epidemiológico y no se evidencia una suba de casos, el boletín epidemiológico de Nación contabilizó 12.609 nuevos contagios del 27 de noviembre al 4 de diciembre, cuando la semana previa del 20 al 27 los casos fueron 3.323.

En ese marco, y frente a la presencia de la subvariante Ómicron BA.5, que es altamente contagiosa, la única herramienta para combatir la enfermedad es la vacuna con su esquema completo de dos dosis y los tres refuerzos indicados.

“La única forma de controlar esto es a través de la vacunación porque es lo único que logra frenar o disminuir ese poder de transmisión. Pero hay poblaciones que no tienen un porcentaje de vacunación muy alto como en nuestro país. Ómicron aparece en África que es un continente entero subvacunado, son variantes que se van generando en lugares donde la población no tiene la capacidad de frenarlos”, sostuvo el bioquímico Guillermo Docena, vicedirector del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos que depende de la Universidad Nacional de La Plata y el Conicet.

El profesional reconoció que antes de la aparición de las subvariantes de Ómicron, el virus más contagioso existente era el sarampión, pudiendo una persona infectada contagiar a otras 18 más.

“Cuando empezó el Covid con la variante original, una persona contagiada podía pasarle el virus a unas cinco y ahora estamos hablando que contagia entre 15 y 18 personas. Eso es lo que va haciendo la naturaleza, seleccionando variantes para transmitirse más rápido”, explicó en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

Docena resaltó entonces la importancia de los refuerzos de la vacuna anticovid, que en Argentina son tres, es decir, que una persona debería tener cinco dosis aplicadas.

Explicó que las vacunas que se están aplicando en el país están dirigidas a la variante original, aquella que apareció en Wuhan (China), “que no está más porque la gente se vacunó y la eliminó. Pero ha ido mutando y logrando evadir la respuesta de las vacunas”.

Por ello, la única forma de controlar estas nuevas variantes es con las dosis de refuerzo, de esa manera, remarcó, se refuerza la inmunidad que ya le generó una infección pasada o una vacunación. “Esa mejora de la inmunidad es lo que se llama maduración de la respuesta inmune y permite generar anticuerpos que son capaces de reconocer a estas nuevas variantes aún sin estar vacunados contra ellas”, dijo.

Así, aseguró que teniendo las tres dosis de refuerzo, salvo que la persona tenga un problema en el sistema autoinmune, casi seguramente no tendrá un cuadro severo que lo lleve a la internación y, en el peor de los casos, a la muerte.

El profesional además explicó la diferencia entre las vacunas que se están aplicando en Argentina con la bivalente, que está disponible en algunos países. “Las vacunas que hasta ahora estamos recibiendo están todas dirigidas contra la variante original, lo que se llama vacuna bivalente es una combinación del virus anterior y proteínas de la variante Ómicron. Se están viendo mejores resultados, no muy distintos. El problema con estas vacunas es que no las podemos adaptar cada vez que aparece una nueva variante”, sostuvo al respecto.

Por otra parte, se refirió a los síntomas que fueron cambiando a medida que fueron apareciendo las nuevas variantes. Así, ejemplificó que como en el inicio de la pandemia en 2020 aparecían la pérdida del olfato y el gusto, ahora aparecen cuadros de intestinales y también neurológicos.

Comentó que el gran problema en el mundo es la gente que no está vacunada, puesto que con el Covid ocurre lo mismo que los demás virus y bacterias, se propagan mediante las personas que no están vacunadas.

“Tenemos que dar dosis de refuerzo cada dos meses no porque la vacuna no dure tanto tiempo sino porque aparecen nuevas variantes para las cuales tenemos que dar unas dosis de refuerzo para mejorar la inmunidad y estar protegidos. Si estas nuevas variantes no existieran, seguro que con una dosis al año sería suficiente”, volvió a recalcar Docena.

Consultado sobre si la persona vacunada sigue propagando el virus, el profesional, aclaró: “Que la persona vacunada ya no contagie va a depender de cada uno, porque tenemos distinto el sistema inmune, respondemos diferente frente a una vacuna, depende de cómo se cada uno alimenta, si toma antibióticos, el historial de vacunas”.

A raíz de estos aumentos de casos, en Misiones por lo menos en hospitales y centros de salud volvieron a solicitar a los pacientes que usen barbijo para ingresar o circular, inclusive también algunos locales comerciales lo piden a sus clientes en el ingreso.

En la provincia, el uso del tapabocas dejó de ser obligatorio en septiembre y se mantiene como una recomendación, aunque hay algunos que lo siguen usando en el transporte público y en otros lugares de aglomeración de personas.

“Usar el barbijo nunca está de más y creo que la principal recomendación es para aquel que tiene síntomas sea Covid, Influenza o gripe. No creo que sea necesario el uso compulsivo del barbijo porque además la gente ya está cansada, pero si tenés una enfermedad autoinmune es importante que lo uses”, dijo al respecto, Docena.

Guillermo Docena. Vicedirector Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos UNLP