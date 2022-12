Postergan el relevamiento de Potenciar Trabajo

sábado 03 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

El gobierno decidió ayer postergar hasta febrero el estudio de incompatibilidades en la asignación de los planes Potenciar Trabajo y adelantó que la cuota de noviembre se pagará en los próximos días. Por su parte, los movimientos sociales cercanos al oficialismo se comprometieron a no profundizar el plan de lucha, que ayer los llevó a cortar el Puente Pueyrredón.



El presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; al secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; y al secretario general de la Utep, Esteban “Gringo” Castro. Allí resolvieron que el relevamiento de los planes que se iba a hacer con los datos de la Afip, a partir del levantamiento del secreto fiscal, se llevará adelante recién en febrero.



Los movimientos sociales salieron ayer a la calle ante la posibilidad de que no se abone la cuota de noviembre y de la amenaza de “desenganchar” los planes del salario mínimo.



La decisión de la ministra Tolosa Paz de solicitarle a la Justicia que levante el secreto fiscal para que la Afip entregue la lista nominal de los beneficiarios del Potenciar Trabajo que cobraban el plan con incompatibilidades (como haber comprado dólares o tener más de dos propiedades) había generado un fuerte malestar en los movimientos sociales.



El jueves incluso dejaron trascender desde el Movimiento Evita que analizaban renunciar a los cargos que ocupan en el Poder Ejecutivo, principalmente dentro de la cartera de Desarrollo Social.



Durante la reunión, Alberto Fernández respaldó a Tolosa Paz ante las presiones y reclamos de los líderes de los movimientos sociales. “Victoria soy yo. Ella cumple mis órdenes. Y si la tocan a ella, me están tocando a mí”, dijo el presidente frente a Pérsico y Castro.