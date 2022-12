Continúa el alerta en España por ola de paquetes bomba

viernes 02 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

Paquetes bomba o incendiarios al parecer vinculados a la guerra entre Ucrania y Rusia fueron hallados ayer y en días recientes en instituciones políticas y militares y una fábrica de armas de España, incluyendo uno dirigido al presidente Pedro Sánchez, así como en las embajadas de Estados Unidos y Ucrania, informó el gobierno español.

El enviado a Sánchez fue descubierto e inactivado la semana pasada, y otros dos fueron encontrados ayer, entre ellos uno en un centro de satélites de la Unión Europea (UE) ubicado en una base militar cerca de Madrid que da información a Ucrania sobre los movimientos de tropas rusas en su territorio, dijo el Ministerio del Interior español.

El otro encontrado fue desactivado en el Ministerio de Defensa y estaba dirigido a la ministra Margarita Robles, dijo el gobierno, luego de que uno más explotara en la embajada de Ucrania y otro llegara a una fábrica de armas que hace un lanzagranadas que España ha enviado al Ejército ucraniano para pelear con Rusia.

El Ministerio del Interior agregó que un sexto paquete similar a los demás fue detectado por la embajada de Estados Unidos en Madrid, en el filtro de seguridad de la sede diplomática, pasado el mediodía de ayer. Estados Unidos es el país que más armas ha suministrado a Ucrania para combatir a las tropas invasoras rusas.

En un comunicado, el Ministerio del Interior dijo que ordenó a la Policía extremar las medidas de protección de las administraciones y edificios públicos, “en especial especialmente en lo referente a los controles sobre los envíos postales”.



Rusia niega crímenes de guerra

La idea de juzgar los crímenes de guerra cometidos por el Ejército ruso en Ucrania provocó la respuesta inmediata del Kremlin, que señaló que los tribunales propuestos por Occidente para investigar los presuntos crímenes de guerra no tendrán legitimidad alguna y no serán aceptados por Rusia, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. “Respecto a los intentos de instituir algún tipo de tribunales, estos no tendrán legitimidad alguna, no los aceptaremos y los condenaremos”, afirmó en su rueda de prensa diaria. El representante de la presidencia rusa señaló que Rusia, por el contrario, lleva a cabo “una investigación intensa y pormenorizada de todos los crímenes del régimen de Kiev”. “Se trata de un trabajo diario, que prácticamente se lleva a cabo hora a hora”, subrayó.