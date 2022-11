En Iguazú sólo 28 turistas pagaron la tasa ecoturística por día durante el primer semestre del año

viernes 18 de noviembre de 2022 | 12:15hs.

Según la Municipalidad de Iguazú sólo 28 turistas pagaron la tasa ecoturística por día durante el primer semestre del año. El dato se desprende del cálculo de presupuesto y gastos para el ejercicio 2023 de la Municipalidad de Iguazú elevado al Concejo Deliberante para su aprobación.

Durante el tratamiento de este proyecto de ordenanza en la sesión ordinaria del pasado jueves donde se aprobó por mayoría, el concejal Rodrigo Lugo se encargó de resaltar la cifra de dinero que ingresó durante el primer semestre del año en dos ítems, la tasa ecoturística y la de Abasto que son constantemente cuestionadas por los ciudadanos de Iguazú. Y tras un análisis aseguró que el presupuesto está “Dibujado”.

Según consta en el presupuesto para el ejercicio durante el primer semestre del año 2022 la municipalidad de Puerto Iguazú recaudó en concepto de tasa ecoturística 768.650 pesos, que según los cálculos significa que por mes se recaudó 128.108,33 pesos, significa que en promedio ingresa al municipio 4.270, 27 pesos por día que equivale al pago de 28.46 turistas. “este presupuesto está dibujado, nos están diciendo que en la tasa ecoturística se recauda 4.200 por día, cuando el señor Ferreyra (secretario de Hacienda) nos dijo en la reunión donde nos explicó como se hacen los cálculos del presupuesto, que diariamente se recauda un promedio 200 mil pesos de la tasa, pero acá no lo dice”.

Lugo insistió que el municipio no esta declarando los valores reales de las tasas y manifestó que la única forma de transparentar la gestión es que el cobro de las tasas este bancarizada “el contador Ferreyra nos dijo que se recauda un promedio diario de 200 mil pesos en la reunión y están todos de testigos, pero en los papeles dice 4.200 pesos. Esto pasa por la falta de bancarización, porque se cobra en efectivo en los hoteles y en el ingreso a los brasileros y paraguayos. No sabemos si el dinero no llegó a las cajas municipales o donde fue ese dinero”, explicó Lugo.

Además de la tasa Ecoturistica, puso en duda la recaudación del primer semestre de la Tasa de Abasto que, según el presupuesto, solo ingresarían a la ciudad menos de 10 camiones diarios para abastecer a toda la ciudad.

Cabe destacar que la ciudad de las Cataratas mantuvo un promedio de ocupación hotelera durante el primer semestre del 73% y el ingreso promedio diario a cataratas fue de 4.200 turistas.

El pago de la tasa ecoturística está regulado en la ordenanza 54/2.015 y según el texto es equivalente a un litro de combustible de mayor octanaje por noche de pernocte, no obstante, el valor actual es mayor al que prevé la ordenanza. Actualmente el costo de 150 pesos por persona por un mínimo de dos noches de pernocte. Los menores de 12 años no abonan y los Misioneros están exentos del pago.