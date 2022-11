“Hay cuestiones que nunca fueron informadas”

viernes 11 de noviembre de 2022 | 6:04hs.

El Instituto Superior Santa Catalina de Posadas emitió un comunicado en el cual realizó su descargo respecto a las denuncias, en el cual dejó constancia del compromiso a iniciar sumario interno. “Queremos llegar a toda la comunidad educativa a los fines de informar lo acontecido el 8 de noviembre dentro de los límites de las actuaciones administrativas que se están llevando a cabo y que involucran a un alumno menor de edad”, comienza el documento.

“El día 8 de noviembre de 2022 en horas de la tarde, un alumno de primer año manifestó sentirse descompuesto por lo que se procedió llamar a los padres para informar esta situación. Minutos después, la tutora lo retiró del establecimiento con el protocolo habitual en estos casos. En este caso particular, no se dio intervención al servicio de emergencias ni al seguro escolar, ya que no había ningún motivo para ello y en virtud de que la madre procedió a retirarlo”, se explica.

“Posteriormente se comunican telefónicamente con la institución preguntando qué medicación se le dio al alumno, frente a lo cual se informa que ninguna medicación puede ser proporcionada por la institución y menos en estos casos. Allí, los familiares nos manifiestan que según el personal de salud el alumno estaba supuestamente intoxicado. Frente a ello, se activó el protocolo interno labrando las actas de rigor y se iniciaron las investigaciones correspondientes del hecho. En el día de la fecha, 10 de noviembre, tomamos conocimiento sobre una denuncia pública de los familiares del alumno respecto a cuestiones que nunca fueron informadas a la institución (agresiones y mucho menos situaciones de bullying). Por eso, de oficio se ha dispuesto abrir la investigación de los hechos denunciados en la prensa”, se concluye.

