Investigan actuación de docentes y directivos tras la agresión a un alumno

viernes 11 de noviembre de 2022 | 6:06hs.

Tras la denuncia de un ataque a un alumno de primer año por parte de otros de cursos superiores en el baño del Instituto Santa Catalina, autoridades del Servicio Provincial de Enseñanza Privada Misiones (Spepm) se presentaron ayer en el establecimiento para dar curso a una recopilación de información y proceder con las medidas necesarias.

“En términos administrativos es una instancia de recopilación de información a fin de determinar: las actuaciones de la institución y de cada uno de los actores que intervinieron en el proceso”, señaló, en diálogo con El Territorio, Luis Bogado, director del Spepm, a lo cual agregó tajante: “Se trata de menores de edad; hay que determinar responsabilidades”.

El chico de 13 años agredido fue internado en el Hospital de Pediatría Fernando Barreyro el martes y dado de alta ayer por la mañana. La denuncia radicada en la Comisaría Decimosexta de Posadas está bajo la carátula de “lesiones” y detalla que en los sanitarios “dos alumnos de cuarto año lo golpearon en la cabeza, provocándole un desmayo y después le dan de tomar un líquido azul”, con lo cual creen que fue drogado.

Ayer por la tarde, supervisores y el área jurídica del Spepm se reunieron en el colegio, ubicado por avenida Leandro N. Alem, tras tomar conocimiento de lo sucedido, según consta en la exposición policial, el 8 de noviembre.

“Se pidió que mañana (por hoy) a primera hora se presente al Spepm todas las actuaciones”, sostuvo Bogado.

Por su parte, Rosa, mamá del estudiante atacado, relató: “Él está callado, no habla porque está amenazado”.

“Estaba con un ojo paralizado, no sabía dónde estaba parado, no sabía nada. Le pregunté si tomó algo, porque a veces toma pastillas para el dolor de cabeza, pero como es tan tímido, no me decía nada”, expresó en una entrevista con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7

Y agregó: “Él, al igual que otros chicos, está amenazado por los alumnos de tercero y cuarto año. Los amenazan y les hacen cosas porque dicen que es un derecho de piso que tiene que pagar”.

Según señaló Rosa, su hijo “entró en el baño con su compañero, se dio media vuelta y sintió el golpe fuerte en el cuello, cayó al suelo y lo arrastraron, le giraron la cabeza un poquito y decían ‘te vamos a dar agua’. Él dice que abrió un poco los ojos y vio un que era un líquido azul tirando a negro. Tomaba y escupía, pero lo poco que tragó, acá esta la consecuencia: llegó al hospital con una presión de 16 y una fiebre de 38º”.

“Siente mucho dolor de cabeza, tiene como una flojera en el cerebro y el ojo así, como parado, creemos que es por lo que le dieron de tomar”, expresó la mamá, que a su vez añadió: “Se le hicieron estudios y en el diagnóstico no sale nada, pero como hicieron una sola clase de estudios para saber si estaba bajo el efecto de alguna droga, al no salir nada indicaron que podrían haber sido algún líquido de limpieza”.

La familia quiere explicaciones de lo ocurrido dentro del establecimiento, es por ello que realizó una denuncia para que se investiguen los hechos.

Además, la mujer contó que desde principios de año su hijo va al psicólogo.

“Tuve varias charlas con el director por el comportamiento de él y le dije que se defienda, que no pude ser que siempre lo están pegan y él no se defiende. Mi hijo no es un pedazo de cuero que todo el tiempo le estén pegando y machucando. Él me dijo ‘estoy cansado de que me peguen’. Claro, como no se sabe defender, a él le pegan”, se quejó.

Sentada

Tras los hechos de público conocimiento, se realizó vía redes sociales una convocatoria para hoy a las 10 frente al establecimiento escolar, en apoyo al alumno agredido y a su familia.

“Hay cuestiones que nunca fueron informadas”