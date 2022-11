“Gracias totales”: Chris Martin se despide de Argentina con un tatuaje muy especial

Coldplay finalizó su derrotero de diez shows en Buenos Aires y Chris Martin quiso llevarse marcado a fuego su paso por esta ciudad. Por tal motivo, se tatuó la icónica frase del líder de Soda Stereo, Gustavo Cerati, en el brazo: “Gracias totales”.



El romance del cantante con el público merecía un final memorable, tal es así que el artista eligió grabarse para siempre en la piel la mítica frase de Cerati, el ícono de la banda argentina que tanto admira el británico.

Captura de pantalla del Instagram de Zina Samoletova, su tatuadora.

La tatuadora Zina Samoletova compartió las imágenes del mensaje que grabó en el brazo derecho del artista. “Hoy tuve un cliente muy especial, en un lugar muy especial”, escribió. Y agregó: “Fue un honor hacer este tattoo”.

Durante las diez noches, Coldplay homenajeó a Soda Stereo con el clásico “De música ligera”, que tuvo una versión especial este lunes, ya que la interpretaron junto a Zeta Bosio y Charly Alberti. Además, hicieron “Persiana americana” y “Yellow”, de los anfritriones.

“Levantemos las manos al cielo para los amigos que no están”, exclamó Chris Martin, haciendo referencia a Cerati.

Coldplay se despide del país agradeciendo a los argentinos:

It’s hard to put into words how special these shows have been. From our amazing guests to the warmth and generosity of the city and of course to the extraordinary fans, we have been proud to call Buenos Aires ‘home’ for the last two weeks. Gracias Totales. W. X pic.twitter.com/G2s7XRHCvC