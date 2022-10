El peor disfraz para los argentinos: furor por un niño que se vistió de Messi lesionado para Halloween

lunes 31 de octubre de 2022 | 12:22hs.

La noche del sábado 29 de octubre se celebró Halloween en todo el mundo. Miles de niños y niñas recorrieron las calles en busca de golosinas, caramelos a cambio de no protagonizar ninguna travesura. Sin embargo, un nene de 10 años provocó hasta polémica por el disfraz que atemorizó a miles de usuarios en las redes sociales. El vestuario de Lionel Messi que eligió un pibe se volvió viral por ser una verdadera pesadilla para millones de argentinos.

Con ayuda de su hermana se disfrazó del capitán y goleador de la Selección Argentina. El detalle que desató el miedo de todo el mundo es que el chico con la camiseta de Lionel Messi simulaba estar lesionado.

Para #Halloween , #Hijode10 se disfrazó del mayor miedo de los argentinos: Messi lesionado antes del mundial pic.twitter.com/bi9d5mCrVQ — Santizalez (@Santizalez) October 29, 2022

El mundo del fútbol no suele estar ligado a la fantasía de la celebración en el Día de los Muertos. No obstante, se acerca el Mundial Qatar 2022 y los disfraces no pasaron por alto el torneo internacional con 32 seleccionados.

Cabe recordar que todavía se disputan partidos de las ligas europeas y ya son varios futbolistas de la "Scaloneta" que sufrieron golpes o lesiones leves.

Las reacciones al Messi lesionado:

"Con eso no se jode", "Todo tiene un límite. Está jugando con la salud mental de 45 millones de argentinos",fueron algunos de los tuits más contundentes al ver el disfraz del niño para Halloween. "Con eso no se jode, hay límites", insistió otro futbolero.