El Senado comenzará a analizar el presupuesto 2023 el próximo miércoles

El proyecto de presupuesto 2023 comenzará a ser analizado por los senadores el próximo miércoles cuando se reúna la comisión de hacienda de la cámara alta. Se proyectan dos semanas de tratamiento en ese ámbito para que luego sea aprobado en el recinto en una sesión prevista para el 17 de noviembre en la que se convertiría en ley.



Ese es el panorama proyectado desde el oficialismo, en el que confían en dos variables clave: la primera es que cuentan con los votos necesarios para lograr aprobar la ley y la segunda es que no habría ninguna modificación al articulado del proyecto que ya viene con media sanción de la Cámara de Diputados.



Dentro del gobierno hay confianza en que se mantenga sin modificaciones el presupuesto aprobado en Diputados el miércoles pasado.



El vicepresidente primero del Senado, el misionero Maurice Closs, había recordado que desde el 2002 no cambió ninguna coma y se mostró confiado que saldrá tal cual fue elevado por la Cámara baja.



Es que cualquier modificación que se hiciera, lo cual está dentro de las atribuciones del Senado, implicaría que la iniciativa vuelva a Diputados. Habrá que ver el comportamiento de Juntos por el Cambio.



No obstante, para evitar enfrentamientos se había bajado algunas iniciativas en Diputados para sortear problemas en el momento de la votación. En las próximas horas, se terminará por conocer cómo se resuelven las eventuales diferencias, si es que se presentan en el Senado.



Tratamiento exprés

Los integrantes de la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el riojano Ricardo Guerra ya fueron citados para una reunión el próximo miércoles al mediodía. Allí no sólo se empezará a analizar el proyecto de presupuesto 2023 que elevó la Cámara de Diputados, sino que además se definirá si se convoca a miembros del poder ejecutivo nacional para que expongan ante los senadores.



Si bien el proyecto de presupuesto ingresa al Congreso de la Nación por la Cámara de Diputados y por lo tanto el debate más amplio siempre se da en ese ámbito, también participan en esa etapa los senadores más representativos de los bloques de la cámara alta, para que estén al tanto de todas las modificaciones que se le impriman y evitar que tenga que ser nuevamente corregido durante el tratamiento en el Senado.



En ese contexto es poco probable que este año ocurra lo contrario y la iniciativa sufra cambios en el Senado. Pero la palabra ‘seguro’ no aplica al debate legislativo así que habrá que esperar el desarrollo de los primeros pasos del presupuesto 2023 por la cámara que dirige Cristina Kirchner.



Con respecto a los funcionarios nacionales que empezaran a concurrir a la cámara de senadores a partir de la semana próxima, aún no está confirmado si figura en esa lista Sergio Massa, que fue el primero en asistir cuando la iniciativa empezó a analizarse en Diputados.



Aunque aún no fue confirmado oficialmente, se espera que la defensa del presupuesto 2023 en el Senado esté a cargo del secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein y del Secretario de Hacienda Raúl Rigo.



Los senadores radicales ya anticiparon que pedirán la presencia de las ministras de Trabajo Kelly Olmos y de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. “Queremos saber qué van a hacer con la pobreza, cuál es la política monetaria y económica y qué van a hacer con la inflación” explicaron los radicales de la cámara alta



La media sanción que dio la Cámara de Diputados de la Nación al presupuesto 2023 el miércoles pasado con 180 votos a favor, 22 negativos y 48 abstenciones marcó un récord en la historia de la última década: es la ley de presupuesto que mayor consenso logró desde el 2001.



Esa medición fue destacada por el equipo de comunicación de la Presidencia de la Cámara de Diputados a cargo de Cecilia Moreau, que luego de más de 15 horas de debate consiguió la media sanción con los votos propios y el apoyo de la Unión Cívica Radical, Evolución, el Interbloque Federal y Provincias Unidas. Mientras que el PRO y la Izquierda se abstuvieron de votar y la Coalición Cívica y los libertarios rechazaron el presupuesto.

El voto de los tres misioneros

Al momento de contar los votos a favor que cosecha el presupuesto 2023 en el Senado, se especula que los apoyos y las oposiciones repliquen la misma fórmula política que se dio el miércoles pasado en la Cámara Baja: votarán a favor los senadores del oficialismo entre los que se encuentra el misionero Maurice Closs, los aliados como la senadora misionera Magdalena Solari del bloque del Frente de la Concordia, los opositores de Evolución Radical que dirige Martín Lousteau y parte de los integrantes de Juntos por el Cambio, entre los que se encuentra el tercer senador misionero Humberto Schiavoni, que habrá que ver si opta por acompañar o por abstenerse al momento de la votación.

Los números que plantea el presupuesto que se viene

Las variables macroeconómicas que proyecta para el año próximo el presupuesto nacional contemplan una previsión de aumento del 2% del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), un déficit fiscal del 1,9%, una suba del tipo de cambio oficial del 62% (un tipo de cambio promedio de $218,90 por dólar, para llegar a diciembre a $269,90), una inflación promedio del 60% y un gasto total de casi 29 billones de pesos.



Entre las definiciones del presupuesto que hizo el ministro de Economía Sergio Massa cuando visitó hace un mes la Cámara de Diputados, destacó que habrá una reducción de la presión tributaria del 0,18%. “En el 2022 la presión tributaria va a dar 23,95% del PBI y el 2023 proyectado dará 23,77%. Salvo que se modifiquen los tributos en este debate”.



Por ese motivo una cuestión esencial al momento de analizar la recaudación del presupuesto 2023 es sumar la aprobación de un paquete de tributos que se encuentra en el Senado de la Nación y que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados.



Se trata de una prórroga por cinco años de un conjunto de tributos y la idea es hacerlo en la misma sesión en la que se trate presupuesto el próximo 17 de noviembre. Concretamente incluye Ganancias, Bienes Personales, a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (impuesto al cheque), el Monotributo, asignaciones específicas en el IVA, el adicional de emergencia sobre la venta de cigarrillos y el Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.