Productores autoconvocados se manifestarán por mejoras en seguridad

martes 25 de octubre de 2022 | 12:10hs.

Un grupo de sampedrinos autoconvocados, en su mayoría productores, decidieron realizar una manifestación contra los recientes hechos de inseguridad, que llevan damnificadas a cuatro familias de la zona rural. La protesta se realizará mañana, sobre ruta nacional 14, a unos mil metros del casco urbano frente a Weber desde las 8, invitan a toda la población a sumarse.

“Se le invitó a autoridades del gobierno provincial y a la policía para que estén presentes, así entre todos podemos ver qué medidas podemos tomar, porque la policía son seres hermanos también y no tienen la barita mágica para solucionar todos los problemas”, expresó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Ariel Stephen, productor yerbatero dio un pantallazo de la situación que viven en la zona.

“La situación en San Pedro se está escapando de las manos, de la policía y de los productores en general. Estamos viviendo asaltos, atracos a mano armada, realmente estamos afligidos porque están robando a la mayoría de los productores, los más vulnerables, las viudas y mujeres que están solas porque los maridos están trabajando. Antes te robaban una vaca o yerba, pero ahora se está poniendo más difícil la situación”, añadió el productor.

Si bien durante el fin de semana efectivos que dependen de la Unidad Regional XIV, detuvieron a 8 delincuentes y recuperaron 14 elementos robados, la inseguridad es un tema que aqueja a los sampedrinos, tanto por los hechos delictivos como lo que respecta la falta de controles y herramientas que mejoren la seguridad vial.

“Los delincuentes vienen te aprietan, atan, amenazan y roban una camioneta que con mucho esfuerzo los productores se pueden comprar para acarrear sus yerba o hacer su trabajo. En el último tiempo hubo al menos seis o siete robo de camionetas que no aparecen por ningún lado”, detalló el hombre.

“La policía sale a recorrer pero no da con los ladrones y tampoco con la camioneta, no tenemos respuestas”, expresó y añadió “hace poco la policía detuvo una camioneta que le habían robado a una viuda, la pintaron de negro y la usaron para trasladar mercadería ilegal. Fue secuestrada en Eldorado con no sé qué mercadería y ahora la camioneta esta presa y no le devuelven a la dueña. Piden que lo saque con un abogado, a lo que voy que es injusto, le roban a la señora, desaparecen la camioneta, la encuentran pero no la devuelven”, indicó.

En lo que respecta los hechos delictivos, la inquietud crece ya que, en poco tiempo fueron cinco camionetas Toyota Hilux robadas a mano armada, de estás solamente una se logró ubicar, todos robos ocurridos a productores, es decir en el ámbito rural y siempre elijen a personas vulnerables como mujeres o personas de edad avanzada. Además, existen varios delitos contra la propiedad que ocurren en la zona urbana.

Ante el complicado panorama, un grupo de productores autoconvocados, encabezado por las familias damnificadas, realizaron una reunión en la jornada de ayer y convocan a una manifestación. En diálogo con El Territorio, Karina Gunter, a quien secuestraron y robaron dos camionetas Toyota Hilux, indicó "Pediremos que se tomen medidas, que haya más controles en San Pedro, que tengamos controles con puestos fijos. El problema no se soluciona con asegurar el vehículo contra todo riesgo, y si tu familia aparece muerta, es un riesgo al que todos estamos expuestos".

Sobre la modalidad de la protesta señaló "En una primera manifestación no se cortará la ruta, vamos a reunirnos sobre la ruta. Mediante un comunicado se pide la presencia del gobernador y el ministro de seguridad para que vengan y conozcan la realidad, es una locura lo que está pasando".

Por las características y el modo en que actuaron los delincuentes en los dos últimos robos, sospechan que se trata de la misma banda y es lo que genera indignación por el hecho de que las investigaciones no logren dar con los rodados y los autores continúan circulando impunemente.

Por otra parte, la falta de controles y presencia continua de efectivos policiales en la calle y la casi nula presencia de inspectores municipales, genera inseguridad vial en la zona urbana, donde en principales avenidas como la Güemes, conductores circulan a alta velocidad, con caños de escape libre o deportivo y vecinos observaron que realizan maniobras peligrosas en la colectora.

Po lo tanto, la realización de controles permanentes y controles fijos ayudaría a prevenir siniestros viales, los cuales continúan ocurriendo en la localidad.

Cabe mencionar que la policía hace recorridos e investigaciones, sin embargo, no resultan suficientes.