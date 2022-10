Mauricio Macri anticipa un "giro violento" si Juntos por el Cambio vuelve a ser gobierno

martes 25 de octubre de 2022 | 9:53hs.

El expresidente Mauricio Macri presentó ayer su nuevo libro titulado ''Para qué'' y prometió que si vuelven a gobernar la Argentina realizarán "un giro violento" para llevar adelante el ajuste, los despidos, las privatizaciones y las reformas laborales y previsionales que ya adelantó en su último escrito.



En un acto realizado en la Rural donde estuvieron presentes dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, Macri aseguró que Juntos por el Cambio volverá a ser gobierno en el 2023 y sostuvo está vez "no se dejará correr por el progresismo". "No me corren más. Ningún progre me puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más. No va más", indicó. Algunos de los dirigentes que marcaron ausente en la lista fueron la exdiputada Elisa Carrió, el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, y el legislador Facundo Manes, estos dos últimos candidatos presidenciables.

Sobre el lanzamiento del libro, Macri dijo que "tiene que ver con compartir una visión" y dijo que el espacio que lidera debe tener en claro que o son "el cambio" o "no son nada", aseguró.

"Tenemos que llevar el cambio a cabo. No es un slogan, un discursito y tenemos que estar convencidos de lo que hay que hacer", expresó.

"Ya no hay una apertura como tuvimos en el 2015", dijo el exmandatario por lo que señaló que el próximo gobierno deberá dar un "giro violento" para transformar el país, anticipando lo que sería un posible regreso de Juntos por el Cambio al gobierno. "Hay que poner lo que hay que poner", insistió.