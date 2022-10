Con faltazos, Macri presentó ‘Para qué’, su nuevo libro

martes 25 de octubre de 2022 | 8:11hs.

Mauricio Macri presentó ayer su segundo libro, ‘Para qué’, en La Rural de Buenos Aires. En diálogo con Pablo Avelluto, quien ofició como conductor de la presentación, el ex presidente dejó definiciones con fuerte tono electoral. En ese contexto, volvió a apuntar contra el populismo y sostuvo: “Ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más”. Además, llamó a la cúpula del PRO a “estar muy juntos”.

El ex mandatario nacional dedicó un momento para hablarles a los referentes del PRO, con vistas a las elecciones del próximo año.

“Alguien nos convenció de que competir es malo, pero todos mejoramos cuando competimos, no es verdad que necesitamos vivir entre algodones. Tenemos que dar el ejemplo, de poder competir con altura, con ideas, con valores, hablándole de frente a la gente. Si lo hacemos de esa manera, nadie se va a sentir excluido de trabajar con aquel que le toque ganar”.

A la cita faltaron la exdiputada Elisa Carrió, el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, y el legislador Facundo Manes, estos dos últimos candidatos presidenciables.