Equipo gamer, campeón del League of Legends en Brasil

domingo 09 de octubre de 2022 | 9:12hs.

El equipo gamer misionero se consagró campeón este viernes en la final internacional del popular juego League of Legends (LOL), que se disputó en Tres Passos, Brasil, en el marco de la importante Feria de Exposiciones Industriales, Comerciales y Agrícolas (Feicap).



Se trata de Santiago Páez (18), capitán de equipo, Alexa Niz (23), Facundo Páez (22) Nahuel Silva (22) y Alejandro Quintana (35) que son parte del Móvil Fest Misiones. Los chicos vencieron a sus contrincantes brasileños luego de ganar dos partidos de los tres que estaban previstos. Uno de ellos duró más de una hora y el otro 40 minutos.



Hugo Salguero, coordinador del equipo, contó a El Territorio, que fueron los brasileños quienes hicieron la invitación a la tierra colorada y así cada uno organizó un torneo local con 16 equipos que compitieron de manera online. El finalista de cada país se mediría en el arena gamer brasileño, lo que ocurrió finalmente este viernes en el marco de la feria.



“El equipo se va preparando durante todo el año y va a diferentes torneos. Este es el primer torneo presencial al que van, todos los demás fueron online con resultados diversos, a veces ganaban, a veces perdían”, mencionó Salguero.



Y agregó: “La Feicap, es una de las más grandes de Rio Grande do Sul y en ese marco hay una arena gamer, que concentra a los jugadores con máquinas preparadas, opciones de interacción del público en general”.



Los misioneros se hicieron con la copa y al culminar la gran final se destacó el compañerismo entre los equipos participantes, y su compromiso con la competencia, acciones que sin dudas son el objetivo final de este evento.



Por su parte, Alexa (una de las jugadoras), que es de Buenos Aires pero hace tres años vive en la tierra colorada, compartió con este medio lo vivido: “Estamos muy contentos con los chicos por haber ganado e ido a representar a Misiones y Argentina, fue una partida compleja”.



“Estamos felices por traer la copita, fue una experiencia muy linda para mí porque nunca fui a competir afuera. Con el equipo vamos a tratar de seguir creciendo”, cerró la joven que cumplió el rol de soporte dentro de su equipo y fue la única participante mujer.



Por último, Salguero compartió que el Móvil Fest está organizando un torneo de Call of Duty: Warzone, otro juego muy popular entre los gamers, para el 29 de octubre. “La semana que viene empieza la convocatoria. Es para equipos de todo el país y ya tenemos confirmación de gente de San Juan”, indicó.



Con gran dedicación ante este desafío los jóvenes misioneros del equipo gamer Móvil Fest supieron aprovechar la oportunidad de mostrar sus talentos en una competencia de carácter internacional e intercambiar experiencias en un ámbito en crecimiento exponencial en la región.