Por altas tasas, bajó el volumen de operaciones en créditos

domingo 09 de octubre de 2022 | 6:04hs.

La inflación golpea a todos los sectores, esto se nota por igual a los préstamos personales como el uso de las tarjetas de crédito. Entre septiembre del año pasado y este, el saldo total de préstamos en pesos al sector privado alcanzó un nivel de 6.061.237 millones de pesos, representando una suba en los últimos 365 días de 2.553.639 millones de pesos, equivalente a un aumento del 72,8% anual, valores que se encuentran muy cercanos a la inflación del período, pero por debajo de la esta, si comparamos valores año a año y teniendo en cuenta que todavía no se cuenta con los índices correspondientes al mes analizado.



Durante el último mes, septiembre 2022, el crecimiento ha sido de $148.199 millones lo que representa un 2,5%, aproximadamente un tercio del valor de la inflación esperada para este período.



Es lo que surge de un informe de First Capital Group que analizó individualmente las principales líneas de préstamos y sus diferentes comportamientos.



La línea de préstamos personales creció un 4,2% mensual, encadenando su vigésima sexta suba consecutiva. El saldo subió a $955.170 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 63,5%, contra los $ 584.135 millones al cierre del mismo mes del año anterior.



De acuerdo al informe privado, las colocaciones mantienen un ritmo creciente en términos nominales, pero todos los meses las carteras van disminuyendo en términos reales. “Tal como mencionáramos en informes anteriores, la suba de la tasa de interés ocasiona dificultades para el normal desenvolvimiento de la actividad: por un lado, desalienta la demanda de los consumidores. Por la otra parte, las entidades financieras encuentran un límite técnico en los valores a ofrecer a cada individuo por el siguiente motivo: a mayor tasa de interés, crece el monto de la cuota a pagar y la misma no puede superar el 30% o 35% del ingreso mensual del tomador de fondos, en consecuencia, el importe prestado es inferior al que se podría haber otorgado a la tasa existente antes de la suba”, aseguró Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.



En tarjetas

La operatoria a través de tarjetas de crédito registra un saldo al 30 de septiembre de $1.797.127 millones, lo cual significa un aumento de un 2,6% respecto del cierre del mes pasado, unos $45.857 millones por encima de agosto y muy por debajo de la inflación esperada.



El crecimiento interanual llegó al 64,8%, y en este caso tampoco alcanzó los niveles de la inflación del período arrojando en consecuencia una baja de la cartera en términos reales. “La paulatina desaparición de las ofertas de cuotas “sin interés”, y el incremento del costo de los resúmenes, dan como resultado una caída de los saldos financiados. Además, el incremento de precios, hace que los tarjetahabientes alcancen muy rápidamente los límites de crédito establecidos”, explicó Barbero.



Ajustable a inflación UVA

En cuanto a las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, durante septiembre crecieron 1,5% con respecto al stock de $ 357.774 millones del mes anterior, acumulando un saldo total al cierre de $363.183 millones y una suba interanual del 41,4% en términos nominales.



Esta línea mantiene un ritmo de crecimiento nominal mes a mes, siempre por debajo de los valores de la inflación.

Los prendarios

La línea de créditos prendarios presenta un saldo de la cartera a fines de septiembre de 2022 de $418.925 millones, creciendo 120,7% versus la cartera a fines del mismo mes de 2021 de $189.816 millones, superando ampliamente la inflación interanual, ocupando el primer lugar en crecimiento entre las líneas de préstamos. “La variación con respecto al saldo del mes anterior marcó una suba del 5,1%, acumulando dos años de alzas mensuales consecutivas. Si bien esta línea mantiene un crecimiento anual en términos reales, los dos últimos meses, la variación de los saldos han estado por debajo del índice de inflación, muestra acabada de como el incremento de precios termina retrayendo todas las actividades que afecta”, explicó Guillermo Barbero socio de First Capital Group.