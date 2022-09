Escándalo en el BID: destituyen a su presidente Claver-Carone

martes 27 de septiembre de 2022 | 6:02hs.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, fue destituido de su cargo por votación de los gobernadores de la entidad tras ser denunciado de mantener una relación íntima con una colaboradora directa, situación que no es aceptada por el código de conducta de la institución.



Luego de que el Directorio del BID aconsejara la salida de Claver-Carone, el jueves por la tarde se inició el proceso de sufragio y en el mediodía de ayer se alcanzaron los votos necesarios para su remoción del cargo, según consignó la agencia Reuters.



Fuentes oficiales señalaron que la salida de Claver-Carone no representa ningún peligro para las diferentes líneas de crédito que el BID anunció en las últimas semanas a favor del país.



Según trascendió, la Argentina votó a favor de la salida de Claver-Carone, con quien el gobierno de Alberto Fernández tuvo una relación conflictiva.



El ahora ex presidente del BID había sido muy crítico de la política económica que se implementaba en la Argentina antes de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía. De hecho tenía frenada una serie de líneas crediticias que debían haber llegado al país durante el primer semestre del año.



Su posición giró 180° cuando hace dos semanas fue visitado por Massa. Tras ese encuentro destacó la nueva orientación económica que estaba encarando la Argentina tras el cambio en la jefatura del Palacio de Hacienda.



Ese mismo día se conoció la aprobación de un préstamo por U$S 1.200 millones para fortalecer las reservas del Banco Central, y en las semanas subsiguientes se destrabaron fondos para obras de infraestructura por losU$S 1.000 millones.

Su salida no postergará los desembolsos

Fuentes consultadas coinciden en que la salida de Mauricio Claver-Carone no pondrá en riesgo los acuerdos recientemente firmados con el Banco Interamericano de Desarrollo.



Al margen de que ahora se abrirá el debate por la sucesión, los fondos comprometidos para Argentina llegarían en los plazos previstos. Se trata de desembolsos claves para cumplir con la meta de reservas de este año pautada con el Fondo Monetario Internacional



Distintas fuentes del oficialismo coincidieron en que la destitución del titular del principal banco de desarrollo de la región no impactará en el cronograma previsto para el país. Desde los despachos con injerencia en el tema especificaron: “Los programas ya están aprobados por directorio y los desembolsos ya están demorados, no deberían darse nuevos retrasos”. z