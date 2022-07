Hepatitis B: intensa jornada de testeos y de vacunación en toda la provincia

jueves 28 de julio de 2022 | 6:04hs.

El virus de la hepatitis B puede convivir con la persona durante años sin que se manifiesten síntomas, y cuando lo hacen, puede que el cuerpo ya haya empezado a sufrir otras complicaciones graves como cirrosis, cáncer de hígado e insuficiencia hepática.

Por ese motivo, detectar la enfermedad a tiempo es importante, incluso si no hay sintomatología. Para ello, se realiza una prueba de detección de la enfermedad que consiste en un pinchazo en uno de los dedos de la mano para extraer una gota de sangre, si el resultado es positivo, se deriva a la persona a que confirme el diagnóstico con un estudio de laboratorio.

Por ello desde ayer y hasta mañana, en el marco del Día de las Hepatitis Virales que se conmemora hoy, se realizan en toda la provincia campañas de testeos y vacunación para la hepatitis B y testeos para la C, que no tiene vacuna.

El objetivo es detectar a jóvenes y adultos que pueden ser portadores de la enfermedad o inmunizarlos en caso de no estarlo.

Hasta cerca del mediodía cerca de 50 personas se habían acercado a testearse a las dos carpas dispuestas en el centro posadeño y varias decenas se vacunaron.

En ese sentido, la médica infectóloga Liliana Arce explicó que la hepatitis B se adquiere principalmente por relaciones sexuales, pero el contagio también puede darse por contacto con sangre de un enfermo, a través de la realización de un tatuaje en un lugar no seguro, compartir agujas o la visita odontólogica a un sitios donde no tienen los equipos esterilizados de manera adecuada.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría años atrás, hoy existe una estrategia de prevención efectiva para prevenir el virus y sus consecuencias y es la vacunación.

“La eficacia de la vacuna para prevenir la infección de la hepatitis B es altísima, del 95%, y los niños ya la tienen incorporada al nacer, antes de salir de Neonatología se les coloca la dosis que se refuerza a los 2, 4 y 6 meses y 11 años”, señaló Arce a El Territorio.

En la jornada de salud también se hicieron testeos. FotoS: Marcelo Rodríguez

Pero aclaró que la vacuna está también recomendada en adolescentes y adultos, que son edades donde generalmente se dan los casos en no vacunados o vacunados con esquema incompleto.

“Se recomienda vacunar a todas las personas mayores que tengan relaciones sexuales independientemente que sean o no responsables, porque es una enfermedad que produce grandes daños a nivel hepático. A los adultos se les coloca una dosis, otra a los tres meses y la tercera a los seis meses”, detalló la médica.

“Esta vacuna se incorporó de manera universal en los recién nacidos en el año 2000 y es obligatoria. A los grupos de riesgo se la recomienda desde el año 2008 y disminuyeron las infecciones en niños pero continúan notificándose casos todavía en adolescentes y adultos”, aclaró.

Y añadió: “Estas enfermedades pueden, en un embarazada, transmitirse al feto, por eso la importancia de los pedidos de laboratorio a embarazadas”.

La A y la C

Luego profundizó en otras dos hepatitis virales que son las de tipo A y C. Sobre la primera remarcó que era muy común verla en edad pediátrica hasta la incorporación de la vacuna en el calendario obligatorio del país desde 2003.

“Es una enfermedad que en esa época producía insuficiencia hepática grave que llevaba al trasplante hepático, desde la colocación de la vacuna no tuvimos casos de niños vacunados con insuficiencia hepática aguda fulminante”, dijo sobre el cambio que produjo la obligatoriedad de esas vacunas.

“Hoy los que tienen hepatitis A son adolescentes o adultos no vacunados, ya que desde aquella época está indicada en el calendario al año de vida. También se recomienda colocar la vacuna en caso de brote, por ejemplo, si aparecen varios casos en un lugar”, dijo Arce.

En ese sentido, instó a los profesionales gastronómicos no vacunados a vacunarse contra esta enfermedad que se transmite vía mano-boca o fecal-boca y destacó la importancia del lavado de manos luego de ir al baño.

“La vacuna casi no tiene efectos adversos y está hecha con una tecnología donde los virus están inactivados, la transmisión de la enfermedad es oro-fecal, es decir, que me contamino con agua o alimentos que tienen el virus”, comentó Arce.

Sobre las características de la hepatitis A, precisó que a diferencia de las de tipo B y C esta sí es más sintomática y da vómitos, dolor abdominal, puede dar diarrea y genera ictericia, color amarillento en las mucosas, la conjuntiva, la piel y produce orina oscura y materia fecal clara. “Esos síntomas le indican al pediatra o médico clínico que se debe pedir un hepatograma para saber si el paciente padece una hepatitis A, B o C”, sostuvo.

En último lugar Arce hizo referencia a la hepatitis C que casi siempre asintomática o con pocos síntomas, por lo que su detección se da generalmente en controles de rutina o cuando el cuadro se volvió crónico y comienza a fallar el hígado.

“La hepatitis C se puede producir por contacto sexual, uso de materiales no esterilizados para hacerse tatuajes o piercings, esto lo digo para alertar a los adolescentes que no hay una vacuna para la C y puede generarse una forma aguda o ir a una forma crónica y muchas veces se detecta por laboratorio, no por síntomas. Es una de las que también lleva a trasplante”, cerró.



Siguen los análisis rápidos y vacunas

Hoy y mañana habrá vacunación y testeos en la plaza 9 de Julio de Concepción de la Sierra de 9 a 12; en Alem estarán hoy de 8 a 12 en barrio Cámpora y Serfas y mañana frente al edificio Municipal y Banco Macro.

En Puerto Iguazú estarán hoy desde las 9 en la plazoleta Hospital.

En Eldorado el lugar elegido hoy y mañana es la plaza Sarmiento de 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.

En El Soberbio en la plaza Belgrano de 8 a 12. En el mismo horario otro equipo estará en San Vicente sobre avenida Libertador frente a la YPF de 8 a 12.

En Dos de Mayo estarán hoy en el Paseo Cultural de 9 a 12. En Oberá el operativo es hoy en la plaza de la Equidad de 8 a 12 y en Aristóbulo del Valle de 8 a 12 en El Paseo.

En Cerro Azul en el hospital de 8 a 12. En Garupá los equipos se ubicarán al lado de la Municipalidad de 9 a 12.

En Posadas los operativos se concentrarán de 8 a 12 en la jornada de hoy y mañana en la plaza San Martín, plaza 9 de Julio y el Hospital Materno Neonatal.





Una enfermedad casi sin síntomas y que se detecta con un pinchazo