Una enfermedad casi sin síntomas y que se detecta con un pinchazo

Para María Eugenia de Feo, presidenta de la Fundación HCV Sin Fronteras, los testeos de rutina son muy importantes porque las hepatitis B y C generalmente no dan síntomas y la C no tiene una vacuna como la B.

Se estiman que unos 350.000 argentinos viven con hepatitis B o C, de esos solo el 30% conoce el diagnóstico y de estos solo el 18% llega a un tratamiento por diferentes motivos.

“La C sí tiene un tratamiento efectivo que dura tres meses, pero podemos tener una hepatitis C y no saberlo”, explicó De Feo.

Muchas personas que contrajeron esta enfermedad lo hicieron antes de los 90 por una transfusión con sangre infectada o un procedimiento quirúrgico y recién empiezan con los síntomas ahora, es que la enfermedad tarda en manifestarse años, incluso décadas en algunos casos y en esos años los métodos de control y esterilización no eran como los de ahora.

“En la actualidad también el contagio de hepatitis C se puede dar en algún procedimiento estético o en un lugar que no esterilice adecuadamente los materiales que no son descartables. También puede ser por vía sexual pero no es tan alta la incidencia como lo es en la B”, agregó De Feo, que desde hace años milita para que los médicos indiquen el test a los pacientes en los controles de rutina.

“Lo tienen que ofrecer en la consulta a todas las personas mayores de 40 años”, aclaró. “También hay personas a las que se les detectó en bancos de sangre y no regresaron a la consulta, entonces instamos a los hospitales a que se revisen esos datos para que se comuniquen y se haga la revinculación de los pacientes con el centro de salud”, precisó.

La hepatitis C “se manifiesta con síntomas cuando la enfermedad está bastante avanzada, el virus anida en el hígado y va dañando el órgano, cuando está bastante dañado es cuando aparecen síntomas como una fibrosis, que es cuando las paredes del hígado están más endurecidas. Luego puede derivar en una cirrosis o cáncer de hígado”.

Explicó que para la enfermedad hay actualmente un tratamiento gratuito con pastillas que dura tres meses que detiene la infección y la persona queda con el virus negativo en sangre. En esa línea, la infectóloga Liliana Arce sostuvo: que los tratamientos antivirales para las formas graves progresivas “deben administrarse siempre por médicos hepatólogos o infectólogos.





