Inicia la Copa Verde de Handball en Montecarlo

viernes 15 de julio de 2022 | 12:40hs.

Con la participación de 24 equipos, entre femenino y masculino, se inicia este viernes a las 19 la sexta edición de la Copa Verde de Handball organizado por el Club Gimnasia Guatambú de Montecarlo, que convoca a cerca de 500 deportistas de distintas provincias y Paraguay.

La competencia se entenderá hasta el domingo y se jugará en canchas del Polideportivo Municipal, el Club Gimnasia Montecarlo y el Club Guatambú.

En masculino se medirán lo equipos de Montecarlo Guatambú, Huracán y Gimnasia, La Barriada de Ciudad del Este, Ferro de Entre Ríos, Universidad Nacional de Misiones, de Posadas; Odonto Pilar de Paraguay, Paracao de Paraná, Kuré Luque de Paraguay, el CEF 23 de Resistencia, Chaco; Ituzaingó Handball de la localidad homónima correntina y San Agustín de Reconquista, Santa Fe.

En femenino participan Guatambú y Gimnasia de Montecarlo, La Barriada (CdE), Odonto Pilar, Deportivo Emanuel de Paraguay, San Martín y Sportiva de Resistencia, Chaco; Sporting Club de Posadas, Ferro de Entre Ríos, Ituzaingó de Corrientes, Chaco For Ever y las santafesinas de San Agustín.

Los partidos se iniciarán hoy desde las 1 en las distintas canchas. Los doce equipos se dividieron en cuatro zonas de tres equipos.

Fixture

Femenino

VIERNES 15/7

19, Gimnasia vs. San Agustín – Estadio Gimnasia

20.30, Odonto vs. San Martín – Estadio Pol. Mundialista

20.30, Guatambú vs. Ferro – Estadio Guatambú

22, Sportiva vs. Ituzaingó – Estadio Gimnasia



MASCULINO

VIERNES 15/7

19, Odonto vs. Paracao – Estadio Pol. Mundialista

20.30, Gimnasia vs. CEF 23 – Estadio Gimnasia

22, Huracán vs. UNaM – Estadio Pol. Mundialista

22, Guatambú vs. San Agustín – Estadio Guatambú