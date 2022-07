¿Qué datos habrá que llenar en el formulario para obtener el subsidio a la energía?

miércoles 13 de julio de 2022 | 8:10hs.

Este viernes estará disponible el formulario online para anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) mediante el cual el Gobierno Nacional avanzará con la segmentación de tarifas de los servicios de luz y gas. En el caso de Misiones, este trámite será necesario para mantener los subsidios del servicio eléctrico, ya que al carecer del servicio de gas por red, estos subsidios no alcanzarán a los misioneros.

El formulario estará disponible en el sitio web https://www.argentina.gob.ar/subsidios y allí los usuarios deberán completar sus datos para que luego el Poder Ejecutivo defina en base a ello cuales necesitan la asistencia del Estado. Para aquellos que no logren hacer este trámite de forma online, podrán hacerlo de forma presencial, siempre un poco más engorroso, en cualquiera de las sedes de Anses en Misiones, previamente habiendo sacado turno online.

La información aportada funcionará como una declaración jurada. Los datos que se deberán completar incluyen:

- Nombre y apellido.

- Documento Nacional de Identidad.

- Número de trámite del DNI.

- CUIL.

- Género.

- Fecha de nacimiento.

- Datos socioeconómicos.

- Situación laboral.

- Datos de contacto.

- Domicilio declarado por el usuario.

- Código postal.

- Relación con el domicilio.

- Datos de los servicios de luz y gas.

- Datos del grupo conviviente.

En el caso de las personas que no tienen la factura a su nombre, podrán realizar la solicitud como usuarios de los servicios indicando que no es la persona titular. Por lo tanto, también las familias que alquilen o residan en una propiedad que no les pertenece van a recibir el subsidio como usuaria de los servicios. También se contempla que si una persona tiene más de un medidor a su nombre se subsidiará sólo el servicio del domicilio donde declare residencia.

Existen dos casos en los cuales no tenés que llenar el formulario de inscripción:

- Si sos electrodependiente no tenés que completar el trámite para solicitar el subsidio de la electricidad, pero sí debés hacerlo para solicitar el de gas. Para conocer más sobre el Registro de Electrodependientes, ingresá a esta página.

- Si en tu domicilio funciona una entidad de bien público no te corresponde hacer el trámite. Podés solicitar la tarifa diferencial para entidades.

La segmentación

El nuevo esquema de subsidios regirá a partir de junio de 2022 y tiene como principal objetivo "alcanzar tarifas razonables y justas para el valor de la energía", según se explica en el ya mencionado sitio que servirá como espacio de inscripción. Esta iniciativa propone una distribución de los subsidios basada en la capacidad económica de cada hogar. Para ello, se establecieron tres grupos: Segmento de ingresos altos ; Segmento de ingresos medios; y Segmento de menores ingresos.

Según estiman desde el gobierno nacional, 3l 90% de los usuarios y usuarias del país están en los segmentos de ingresos medios y de menores ingresos, por lo tanto van a continuar recibiendo el subsidio, en alguna medida. Esto, siempre y cuando realicen la inscripción a partir del viernes próximo.

En estos días, el Estado cubre, en promedio, más del 70% del costo de la energía que llega a los hogares. "En el esquema aplicado hasta junio de 2022, el subsidio alcanzaba incluso a los sectores de mayores ingresos que no necesitaban del acompañamiento del Estado", explican desde el gobierno nacional para justificar la medida.

"Esta nueva propuesta de segmentación tiene como objetivo asignar los subsidios a la energía según la capacidad económica de los hogares, manteniendo los subsidios en aquellos con ingresos bajos y medios que requieren de la asistencia estatal para pagar sus boletas de electricidad y gas. Establecer este nuevo sistema de distribución de subsidios es avanzar hacia un acceso más justo a los servicios energéticos", sostienen desde el Gobierno.