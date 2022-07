Kirsten Dunst y Jesse Plemons se casaron, lejos de los medios, en Jamaica

lunes 11 de julio de 2022 | 6:00hs.

Hace seis años que sus vidas se cruzaron y, desde entonces, se volvieron inseparables. Cultores del bajo perfil, Kirsten Dunst y Jesse Plemons nunca escondieron su amor, pero tampoco convirtieron su historial y su intimidad en un tema de dominio público. Fiel a ese estilo que supieron construir, los protagonistas de El poder del perro decidieron pasar por el altar, pero lo hicieron muy lejos de las cámaras y los flashes.



Según informó el sitio Pagesix, los actores se casaron en una ceremonia muy íntima y discreta este fin de semana en el lujoso resort GoldenEye cerca de Ocho Ríos, Jamaica. La noticia fue confirmada a ese medio por uno de los representantes de Dunst, pero aseguró que la actriz no proporcionó detalles sobre los invitados ni sobre la ceremonia en sí.



La protagonista de Entrevista con el vampiro y María Antonieta había explicado a principio de este año, en una entrevista publicada por Los Ángeles Times que ella y su entonces prometido se llamaban a sí mismos “marido y mujer”, a pesar de que ni siquiera estaban pensando en concretar su matrimonio. Dos meses más tarde, la actriz le explicaba a People la boda debió retrasarse por la pandemia de coronavirus y su segundo embarazo. “Tenemos que casarnos. Es ridículo. Simplemente, no hemos planeado una boda”, reconoció. Y explicó: “No quería estar embarazada, casarme, hacer una fiesta y no poder divertirme con todos”.



Plemons y Dunst se conocieron en el set de Fargo, durante la grabación de la segunda temporada de la serie, en 2014. Allí, Dunst le prestaba su cuerpo a Peggy Blomquist, una esteticista casada con Ed, un asistente de carnicero interpretado por quien se convertiría en su marido en la vida real.



Al momento de conocer a Plemons, la actriz estaba de novia con Garrett Hedlund. Quizá por eso, la relación con su actual esposo comenzó dos años después de haberse conocido. Y a partir de ahí, el asunto se volvió bastante vertiginoso: en 2017 decidieron comprometerse y en 2018 nació el primero de sus hijos, Ennis Howard. En plena pandemia, Kirsten anunció que estaba nuevamente embarazada y en 2021 dio a luz a James Robert.



La primera aparición pública de ambos fue en febrero de 2017, cuando caminaron de la mano por la alfombra roja de los Independent Spirit Awards. En agosto de 2019, cuando Dunst fue reconocida con la emblemática estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el actor contó cómo fue la primera vez que se vieron en el aeropuerto de Los Ángeles, justo antes de comenzar las grabaciones de Fargo. “Miré a sus ojos y vi al hermoso, dulce y acogedor ser humano que es. En un instante nació todo”, dijo.



“Estoy muy orgulloso de vos, además de la gran actriz que sos, también tuve el placer enorme de poder conocerte como persona y ver la clase de madre, hija, hermana, y amiga que sos. Sos única, la mejor mujer que conozco”, expresó Plemons en su discurso.



En su última visita al programa de Jimmy Fallon, Kirsten gritó ante el mundo el amor que siente por el padre de su hijo. “Él es mi actor favorito, el mejor con el que he trabajado. Cuando lo vi simplemente supe que iba a estar en mi vida para siempre. Terminamos de grabar Fargo y sentía que lo extrañaba terriblemente, pero recién nos reencontramos un año después. Los dos somos muy inteligentes y nos preguntábamos si la conexión era simplemente porque trabajábamos juntos, pero no, era real”, aseveró la actriz. “Si encontrás a la persona indicada, todo se vuelve maravilloso”, agregó, más enamorada que nunca.



En 2021, la pareja volvió a reunirse en pantalla bajo las órdenes de la directora Jane Campion, para su multipremiada película El poder del perro. En el film, ambientado en 1925, Dunst interpretaba a Rose Gordon, una mujer viuda y madre de un hijo adolescente, que es dueña de un restaurante en Montana, un lugar en que los vaqueros solían detenerse a comer. Allí conoce a George Burbank (Plemons), un hombre que se enamora de ella pese a la resistencia de su propio hermano Phil (Benedict Cumberbatch). Tanto Dunst como su ahora flamante esposo recibieron sendas nominaciones al Oscar a mejor actriz de reparto y mejor actor de reparto por un trabajo.