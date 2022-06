La reforma de la Ley de Alquileres sigue con final abierto en el Congreso

domingo 26 de junio de 2022 | 6:02hs.

La preocupación de muchos argentinos que no pueden pagar el alquiler de su vivienda tuvo eco en distintos proyectos de ley que se presentaron en el Congreso de la Nación, pero la posibilidad de que se apruebe una reforma a la Ley de Alquileres sigue con un final abierto y es posible que termine archivada.



El futuro de la reforma de la actual Ley de Alquileres es incierto y eso se debe a que las dos bancadas mayoritarias de la Cámara de Diputados de la Nación y de la Cámara de Senadores tienen recetas diferentes para hacer frente al problema de la falta de viviendas para rentar y de los precios de los alquileres que, en un contexto inflacionario, se fueron por las nubes.



El miércoles pasado, el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, emitió dos dictámenes de proyectos de reforma de la ley 27.551, que es la que rige en la actualidad. Este paso habilita a que esos proyectos puedan ser tratados en el recinto de la Cámara Baja y si se logran los votos necesarios consiga la media sanción.



Pero ahí surge el primer inconveniente, porque ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio cuentan con los votos suficientes para convocar a sesión y para aprobar alguno de los dos proyectos en danza.



Por eso es constante la negociación desde esos sectores políticos con el resto de las fuerzas que componen la Cámara de Diputados, para ver qué posibilidad hay de llamar a una sesión para el jueves 30 de junio para tratar este tema.



Al cierre de esta edición, oficialmente desde la presidencia de la Cámara de Diputados se informó que aún no hay ni pedido de sesión ni sesión confirmada para el próximo jueves.



Pero en el hipotético caso que desde la oposición se logren sumar los votos necesarios para convocar a esa sesión y para aprobar el proyecto que impulsan, de todos modos la iniciativa luego necesitará la otra media sanción de la Cámara de Senadores, donde la mayoría oficialista está decidida a frizar este tema.



Por eso es posible que después de tantas idas y venidas parlamentarias, los proyectos de reforma de la Ley de Alquileres queden archivados y se sumen a la lista de tantas iniciativas que hacen mucho ruido pero generan pocas nueces.



Diferentes recetas

En lo que coinciden todos los sectores políticos que integran el Congreso de la Nación es en el diagnóstico del problema: la actualización de los precios de los alquileres resultan impagables para la mayoría de los inquilinos, cada vez hay menos propiedades para alquilar y es necesario que el Estado intervenga con alguna herramienta que ayude a solucionar esta vulneración del derecho de acceso a una vivienda digna.



Pero las diferencias aparecen con las recetas que cada sector propone para solucionar esta cuestión. Por eso el miércoles pasado en el plenario de comisiones se aprobaron dos dictámenes de proyectos de ley: uno de mayoría por el Frente de Todos y otro de minoría por Juntos por el Cambio.



La receta del Frente de Todos se basa en apoyar la esencia de la ley que rige en la actualidad, es decir los tres años de contrato y la actualización anual con un índice entre inflación y aumento salarial, mientras que la de Juntos por el Cambio propone volver a los dos años y ajustes acordados entre las partes cada tres meses.



Las dos bancadas coinciden en implementar ciertos beneficios impositivos para incentivar a propietarios como la liberación para no pagar Bienes Personales por 15 años para aquellos que pongan sus viviendas en alquiler y en una serie de ayudas para la construcción de viviendas destinadas al alquiler.



Luego de que se aprobaron esos dos dictámenes, el diputado del Frente de Todos Daniel Arroyo dijo que “frente a tantos que la pasan mal de verdad y a un horizonte donde la inflación genera incertidumbre en la vida cotidiana” con la modificación de la Ley de Alquileres “estamos poniendo un poquito de certeza”.



Por su parte, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace defendió el dictamen de minoría y propuso que “la intervención del Estado en el mercado de alquileres no debe darse en los precios, sino a través de los incentivos fiscales para incrementar la oferta de propiedades en alquiler”.



La Casa Rosada en contra

Si el proyecto que dictaminó la oposición la semana pasada lograra superar todos los obstáculos y convertirse en ley, también podría ser vetado por el presidente de la Nación, teniendo en cuenta que desde la Casa Rosada ya se expresó que están en contra de la iniciativa impulsada por la oposición para reformar la actual Ley de Alquileres.



La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, se refirió el jueves pasado a este tema y dejó sentado el rechazo del gobierno nacional a la propuesta de la oposición.



“Nuestro bloque se opuso a ese dictamen, hay un dictamen propio y vamos a dar la discusión en el recinto la semana que viene”, dijo al ser consultada durante su habitual conferencia de prensa semanal desde Casa Rosada. Es necesario destacar que esa sesión aún no tiene fecha confirmada.



Cerruti dijo que desde la presidencia de la nación se “espera que el Parlamento no termine aprobando ese proyecto que deja librados una vez más a los inquilinos a la suerte de lo que los dueños de los inmuebles o las inmobiliarias quieren hacer”.



En ese sentido, criticó que el proyecto “fija cláusulas como la posibilidad de aumentar los alquileres cada tres meses” y muchos otros aspectos que “van en contra de los inquilinos”. “Nos opusimos en la comisión y nos vamos a oponer en el recinto” señaló la funcionaria nacional.

El Senado, con un paquete de leyes para el jueves

En la Cámara de Senadores el oficialismo ya decidió que sesionará el jueves para aprobar el Alivio Fiscal para monotributistas y la nueva ley de asistencia para las personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la de oncopediatría y la creación de nuevos parques nacionales que lograrán ser ley el último día de junio.



La bancada que preside el oficialista formoseño José Mayans aprovechará la que puede ser la última sesión de la Cámara Alta -antes del receso invernal que si bien no figura oficialmente, todos los años los legisladores lo cumplen a rajatabla- para sancionar un conjunto de proyectos que ya cuentan con la media sanción de la Cámara de Diputados..



La nueva ley de asistencia a personas portadoras de VIH, que en su seno también incluye otras enfermedades de transmisión sexual, busca sustituir la ley sancionada en 1990, reemplazando un espíritu de mirada exclusivamente médica por uno más integral, vinculado a los derechos humanos y a la perspectiva de género.



Por eso la nueva ley también crea un régimen de jubilación anticipada para las personas que viven con VIH hace más de diez años, permitiéndoles jubilarse a partir de los 50 años si cuentan con al menos 20 años de aportes.



Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, en el país 140.000 personas viven con VIH y se notifican un promedio de 4.500 nuevos casos cada año.



El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que sin tratamiento adecuado puede generar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como sida. Un diagnóstico temprano permite iniciar el tratamiento para controlar la infección y evitar el desarrollo del sida.



En el caso del proyecto de ley de oncopediatría, la iniciativa crea un Programa de Protección Integral de Niños y Adolescentes con Cáncer con el objetivo de reducir la morbimortalidad.