Colombia y un balotaje histórico entre propuestas antagónicas

domingo 19 de junio de 2022 | 6:02hs.

Colombia celebrará hoy el balotaje presidencial entre dos candidatos que, si bien de maneras diferentes, ya expresan propuestas de un cambio de signo político histórico en la conducción del país, ya que mientras Gustavo Petro impulsa un programa de izquierda -aunque esta semana buscó ampliar acuerdos con referentes de centro-, Rodolfo Hernández busca mostrarse como un intransigente que rechaza las alianzas.



Entre las 8 y las 16 (10 y 18 hora de Argentina), poco más de 39 millones de ciudadanos están habilitados para elegir en primera vuelta al sucesor de Iván Duque en 102.152 mesas -en 20 mil de ellas aplicarán tecnología biométrica- ubicadas en 12.513 centros de votación en el país.



La participación en la primera vuelta electoral del pasado 29 de mayo estuvo apenas encima del 54%, es decir, cerca de 21 millones de personas asistieron a las urnas, y para hoy se prevé que no haya grandes modificaciones.



El candidato que obtenga más votos, asumirá en agosto como presidente de Colombia para el período 2022-2026.



Si bien la fórmula presidencial del Pacto Histórico, de Gustavo Petro y Francia Márquez, conformó una amplia coalición de izquierda que reúne partidos políticos, sindicatos, colectivos originarios y de defensa de las minorías sexuales, movimientos sociales y organizaciones campesinas, a sólo 48 horas de la elección presentó el “Gran Acuerdo Nacional” con el que buscaron ampliar sus alianzas.



Petro, economista de 61 años, ex guerrillero del M-19 y ex alcalde de Bogotá, dijo ser consciente de que este acuerdo representa “a media Colombia” y que aspira a lograr un “acuerdo con toda la nación”.



Rodolfo Hernández y Marelene Castillo, los candidatos de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, se ubican en la vereda de enfrente en términos ideológicos, aunque también se postulan como “el cambio”, e incluso recogen en su programa algunas propuestas de Petro -desde la paridad de mujeres en cargos públicos o el rechazo al fracking- a la vez que pregona que va a “reducir el tamaño del Estado”.



El ingeniero civil de 77 años es presentado por la mayoría de los medios de comunicación como un “outsider” a pesar de haber sido alcalde de Bucaramanga, capital del departamento de Santander (norte).