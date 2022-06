Falta de gasoil y altos costos dificultan el segundo semestre forestoindustrial

sábado 11 de junio de 2022 | 6:06hs.

El sector de la forestoindustria sigue siendo uno de los mayores generadores de ingresos y empleo en la provincia de Misiones. Sin embargo, representa uno de los rubros que mayor impacto recibe con las variaciones económicas y la escasez de combustibles. Estos dos puntos son clave para entender la situación que se encuentran viviendo y que se suma a la leve baja que ya venían teniendo en la producción.



Tal como lo viene publicando El Territorio, el desabastecimiento de combustibles es el que mayor problema está causando en la cadena productiva, pues no sólo provoca parates actuales en la industria sino que también genera incertidumbre sobre el futuro, puesto que aún no hay indicios claros de una pronta solución.



Puntualmente en el sector de la madera causa inconvenientes a todos los industriales por igual. Es que si bien al principio las empresas más grandes contaban con reservas, la persistencia en el faltante del gasoil hizo que muchas de ellas gastaran lo que tenían y se vean ahora en serios inconvenientes. Mientras que las pequeñas vienen arrastrando los problemas desde el inicio del problema, volviéndose cada vez más complicado conseguir.

Los incendios complicaron la provisión de materia prima. Foto: Esteban González

Todo esto se suma a los desafíos que de por sí tiene que enfrentar el sector en la segunda mitad del año, buscando financiación y demanda, tanto en el mercado interno como externo, transitando una baja en las ventas mientras se recupera de lo que fue la sequía, los incendios y la disminución de materia prima por exportaciones masivas.



La situación se repite en toda la provincia y desde los aserraderos, asociaciones y demás eslabones de la cadena productiva remarcan el complejo escenario que les toca transitar, con perspectivas difíciles para la segunda parte del año (Más información en pág. 4).



El suplicio del combustible

Al respecto, se refirió el presidente de la Federación Argentina Industria Maderera y Afines (Faima) Román Queiroz, quien afirmó que “nos afecta bastante, hemos tenido casos de industrias que no han podido despachar mercadería porque el camión no tenía combustible. Y acá, cuando hablamos de despachos, hablamos de compromisos que tenemos asumidos con los clientes de entregar una mercadería en tiempo y forma, y el tiempo justamente no se puede cumplir”.



“Otro ejemplo fue con mi industria, que estuvo parada ocho horas un sábado por falta de combustible, y sin combustible no funciona porque en todo el proceso se lleva la mercadería de un sector a otro en autoelevador; entonces, sin eso no funciona. Tampoco podemos hacer la descarga de materia prima, los rollos de los camiones”, manifestó.



Seguidamente, añadió: “Si bien se consigue combustible a veces, no tenemos la certeza de que vamos a conseguir lo que la industria requiere, entonces estamos todo el tiempo pensando esa problemática. Y es más, cuando hay combustible, compramos de más, nos stockeamos porque no sabemos qué va a pasar más adelante”.



Por su parte, Guillermo Fachinello, presidente de la Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (Apicofom) expresó que “el industrial siempre tiene que trabajar todos los días, cuidar nuestra gente, si no nos acomodamos vamos a perder nuestra impronta de ganar mercados internos y posicionar la madera”.



“Tenemos desafíos nuevos como esto del gasoil, nosotros desde la CEM y por medio de Came veníamos hace unos seis meses advirtiendo de que iba a haber este faltante y que iba a haber este problema, aunque no creíamos que iba a ser tan grave”, afirmó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.



En ese marco, adujo que “fuimos positivos y pensamos que la semana pasada se iba a arreglar, hay días que hay, pero hoy no tenemos combustible de nuevo”.



“Estamos tratando de trabajar más en el día a día, en máquinas de cosecha en el monte, porque lo que está más complicado ahora es despachar los camiones para llevar a los centros de consumo, por eso se prioriza el mercado externo porque no podés perder el turno de embarque, vamos viendo el día a día”, señaló.



Y recordó que “las cosechadoras y camiones de transporte funcionan con combustible; si no tenemos eso, se corta toda la cadena”.



Desafíos

Fachinello indicó que a causa de la escasez de combustible, sumado a los altos costos, “está costando mucho trabajar”.



“Pensamos que salíamos de la pandemia, que íbamos a estar aliviados, pero hemos cambiado de enfoque nada más, está muy difícil”, señaló, recordando también lo que fueron la sequía, los incendios, y la guerra en Ucrania, entre otras causales.



“Necesitamos que sea más igualitaria la provisión de combustibles, tenemos el mismo cupo que teníamos en pandemia con el agravante de que ahora se va también a Brasil y Paraguay. Somos electrodependientes, necesitamos energía competitiva porque apostamos al país y a seguir trabajando, por eso necesitamos consideración”, resaltó. En lo que refiere al mercado, indicó que después de la pandemia hubo una gran demanda pero que fue bajando teniendo en cuenta las deudas que tiene la gente con las tarjetas. “La gente está mucho más cauta, la venta de muebles se hace más difícil y el horizonte es bastante incierto”, apuntó.



Mientras que sobre un pronóstico del segundo semestre, dijo que “estamos muy preocupados, pero viviendo en el día a día, tratando de resolver los problemas. Trabajamos para seguir exportando, vemos que por ahí viene el crecimiento”.

Misiones pide soluciones de fondo

Hace meses Misiones viene sufriendo el desabastecimiento de combustibles, situación que se profundizó en las últimas semanas. La llegada de brasileños y paraguayos fue el primer causante de este desequilibrio, aunque el escenario se complejizó con un faltante a nivel país que es más fuerte en la región debido a la aplicación de cupos para la provisión. Por ello, el gobernador Oscar Herrera Ahuad afirmó que no resolverá los problemas el plan de contingencia implementado por YPF para limitar el consumo de extranjeros en las estaciones de servicio. “Incrementar el valor es tirarles la pelota a los empleados de las estaciones; me parece una cosa de locos e incentiva aún más el contrabando”, dijo al respecto.