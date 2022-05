viernes 13 de mayo de 2022 | 6:02hs.

En una rueda de prensa llevada a cabo ayer en la sede de la embajada argentina en Francia, y horas antes del encuentro con Emanuel Macron, Alberto Fernández fue consultado sobre sus diferencias con la vicepresidenta y las declaraciones realizadas al diario El País de España el último martes en una entrevista.

“Un periodista español me hizo un reportaje para un diario muy importante de España. Durante todo el reportaje, me trajo al escenario todas las diferencias que podemos tener con Cristina. Y al final le dije que todo el reportaje trató de subirme a un ring para pelearme con Cristina y la verdad es que yo no me tengo que pelear con Cristina. No me quiero pelear con Cristina, sino con Macri y la derecha”.

En esta línea, el presidente sostuvo: “Tengo que pelearme con los causantes de la decadencia argentina. Los que generaron la deuda que todavía hoy estamos discutiendo”.

A su vez dijo: “No estoy discutiendo con Cristina, no estoy discutiendo ninguna interna ni pensando en mi reelección. Estoy pensando en cómo salir de los problemas que tenemos. Yo no tengo una disputa con Cristina, tengo diferencias. Y nosotros en el 2023 debemos hacer lo necesario para garantizar que el macrismo, y la derecha no vuelvan a sumirnos en el mundo espantoso en que nos sumió”.

Por otra parte, el presidente afirmó que “los sectores más débiles van a seguir siendo atendidos con subsidios” a la energía, en tanto que “el 10 por ciento más pudiente dejará de ser subsidiado” con la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los mismos, y aclaró que no se trata de una “imposición del Fondo Monetario Internacional” sino que está contenido en el programa económico del gobierno.

Además, en el último tramo de su gira relámpago por Europa, el presidente confirmó que el gobierno dialoga ya con el FMI para reformular las condiciones del acuerdo firmado con el país.