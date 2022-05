Tras última suba, sigue en ascenso la brecha de precios entre surtidores

lunes 09 de mayo de 2022 | 6:05hs.

Desde ayer, las petroleras privadas Axion y Shell aplicaron un incremento en los precios de los combustibles del 11% en todo el país, que se sintió en los surtidores de Misiones, situación que provocó un crecimiento en la brecha de valores de las naftas en la tierra colorada.



En el caso de Posadas, el precio del litro de súper en la Axion pasó de 150 a 160 pesos, encareciéndose 10 pesos, una suba del 6%. La mayor diferencia para esta petrolera se sintió en el litro de Quantium, que es la de tipo premium y pasó de 160 a 175 pesos por litro, una suba de 15 pesos por litro y de un 9,3%.



En la misma línea, casi inmediatamente Shell aumentó los valores, que hasta el sábado eran de 149 pesos para el de tipo súper y ayer el precio en exhibición era de 165,40 pesos, una suba del 11% y de 16,40 pesos. Mientras, la V-Power, que es la marca premium, ahora cuesta 172 pesos cuando costaba 155 pesos, por lo que el incremento en este caso fue de 17 pesos y de 10,97%.



Al mismo tiempo, la firma Shell también incrementó el valor en el precio de venta para automóviles con patente extranjera, que pasó de 190 a 205 pesos. La suba por litro fue de 15 pesos y se encareció 7%.



La misma situación se sintió en el surtidor de Apóstoles, ya que el litro de súper pasó de 128,60 a 142 pesos en la estación Axion, significando una suba del 10%. Mientras, el litro de la premium aumentó 17 pesos y ahora se comercializa a 172 pesos.



Jardín América fue otro de los municipios donde también se aplicó el incremento. En este caso, la suba fue del 11% y el litro de súper pasó de 135 a 150,80 pesos.



Sin embargo, con la última actualización de precios, en Puerto Iguazú el valor de los combustibles es aún más caro. Es que según se exhibió ayer el cartel de la firma Shell, la venta del litro de nafta súper pasó de 134 a 155 pesos, que reflejó un incremento del 15,67% para este segmento. En tanto, la nafta V-Power sufrió un incremento del 15,09%, al pasar de 159 a 183 pesos el litro. En la misma línea, el valor del litro de combustibles que se comercializa a extranjeros, que en este caso únicamente se vende la de tipo premium, también aumentó, de 185 a 205 pesos el litro.



En lo que respecta al precio del gasoil, en la Ciudad de las Cataratas costaba hasta el sábado 129 pesos, mientras que ayer pasó a costar 155 pesos, lo que significó un incremento de 20,16%. En tanto, el diésel Power pasó de 159 a 183 pesos.



De esta manera, la brecha de valores entre las estaciones de servicios privadas con la de la firma de bandera YPF volvió a aumentar. Es que en la petrolera estatal, el litro de nafta súper en Posadas continúa en 120 pesos y si se compara con los números actuales que ofrecen las estaciones de las petroleras privadas, la diferencia es de 40 y 45 pesos según el caso, representando la mayor brecha de precios para este tipo de combustible; la diferencia, en estos casos, es entre el 33,3% y 37,5%, cuando hasta hace unos días era del 25% cuando la súper costaba 150 pesos en el caso de Axion.



En el caso de la premium, en las YPF de la capital provincial cuesta 145 pesos, y frente a los otros surtidores, la brecha oscila entre el 18,62% y 20,69%.



En tanto, en Puerto Iguazú se sintió un menor porcentaje de brecha en la comparación con la nafta súper entre la estación de bandera y la privada, ya que la diferencia de precios pasó a ser del 26%. En el caso de la premium, la brecha entre YPF y Shell es del 24,49% en términos porcentuales y de 26 pesos por litro según el caso.



En el medio, sigue también en ascenso la brecha de precios entre la tierra colorada y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). En el caso de Axion, el litro de súper es de 122,7 pesos con la suba que entró en vigencia ayer, siendo 38 pesos más barato que en Posadas, mientras que la Quantium en el centro del país ahora está en 150,2 pesos, siendo 25 pesos más económica que en Misiones.



En tanto, si se compara con Shell, en Caba se vende a 149,5 pesos la premium y a 123,2 pesos la súper., marcando nuevamente una asimetría de precios entre el Centro y Norte del país.



El escenario tras la suba

Ayer, las estaciones de servicio de las petroleras privadas situadas en Posadas estuvieron prácticamente vacías. Por un lado, porque no contaban con stock suficiente para vender ante la demora en la llegada del camión para la reposición, mientras que otras sí contaban con el producto para la venta pero no hubo clientes que se acercaran para llenar los tanques.



En Puerto Iguazú, por su parte, pese al incremento que entró en vigencia ayer persistían las filas de automóviles en la estación Shell, que en su mayoría eran vehículos de patente brasileña.



La diferencia cambiaria, a favor de la Argentina, motivó el cruce de brasileños y paraguayos hacia el país para abastecerse de combustibles, al resultar más económico en los surtidores misioneros. Sin embargo, con el aumento que aplicaron las petroleras privadas, consideran que ello repercutirá en la demanda por parte de extranjeros.



Sobre este punto, Edilson De Morais, cliente brasileño y que estaba en la fila en la Shell para comprar combustible, indicó: “Con este precio (205 pesos por litro), la diferencia con Brasil pasa a ser de 1,4 real (equivalente a 51,8 pesos), por lo que ya no es tan conveniente la compra, pero si nos organizamos y tenemos un alto consumo es un pequeño ahorro, dinero que se usa en otras cosas”.

En cifras

11% Fue el aumento en promedio que aplicaron las petroleras privadas en todo el país. En Misiones, el porcentaje osciló entre el 6 y el 20 por ciento según la comuna.

$205 También hubo un incremento en el precio de la premium que se vende a los extranjeros, que pasó de $185 en Iguazú y $190 en Posadas a $205.