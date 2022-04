Cuando el amor puede más que la pandemia

sábado 30 de abril de 2022 | 11:15hs.

El 2020 marcaba el comienzo de una década. Y con ello, las renovadas esperanzas de muchos que proyectaban ansiosos cambios y nuevos planes en sus vidas. Como el caso de Sonia Navarro (41) y Sebastián Sejumil (46), que proyectaron empezar el año sellando su amor con la celebración del casamiento. Sin embargo, la pandemia se interpuso a los planes y todo debió postergarse.

La pareja que se unió en 2006 terminó oficializando el ¡sí! a fines de febrero pasado, casi dos años después, con una fiesta que “no fue nada parecido a lo que planeamos, pero sí salió hermosa y nos divertimos un montón”, destacó Sonia en diálogo con El Territorio.

La pareja organizó y replanificó la boda al menos unas tres veces en los últimos dos años. Eso sí, las ganas de celebrar y compartir con seres queridos su unión se mantuvo intacta, y sobre todo firme, desde el día uno; pese a todos los contratiempos causados por el contexto de incertidumbre.

“Teníamos fecha para el 28 de marzo del 2020, todo organizado, muchas cosas ya estaban pagadas y otras tantas señadas. Pero una semana antes de nuestro casamiento todo se cerró”, explicó sobre aquel primer plan truncado. Al principio, y al igual que todos, los novios pensaron que sólo se trataría de 15 o 20 días de parate para después volver a la normalidad. Pero todo fue diferente y con el correr de los meses la fecha de retorno a la normalidad se volvía cada vez más lejana.

En medio de todo y con el acompañamiento de sus seres queridos, la pareja decidió de todas maneras no pasar por alto la fecha. Por eso, planificaron un encuentro virtual. Los preparativos comenzaron la misma semana de la fiesta. Se enviaron las tarjetas virtuales de invitación junto con el link de Zoom y lo más particular de la celebración era que ni siquiera los novios compartirían la presencialidad.

“Fue en los primeros momentos de la pandemia. Sebastián y yo no convivíamos y cada uno vivía junto a sus padres, por lo que extremamos medidas de seguridad para cuidarlos a ellos que son personas de riesgo”, dijo.

Con los anfitriones e invitados cada uno conectado desde su hogar, y con un primo oficiando como maestro de ceremonia, la celebración se llevó a cabo con éxito y emoción. “Fue algo muy íntimo, no queríamos pasar desapercibida la fecha y los invitados se re coparon”, acotó sobre la fiesta virtual que cerró cerca de las 2 de la mañana.

El encuentro se llevó a cabo con la predisposición y el amor de todos los que fueron parte. Algunos vistieron de gala para la reunión, otros terminaron brindando con champagne. Hubo incluso amigos que pusieron luces y música. “Cada uno terminó bailando y celebrando en su casa, fue hermoso”, recordó.

Nuevas fechas, misma pandemia

Tras la fiesta virtual, los planes de presencialidad se pospusieron para abril. “En ese momento no éramos muy conscientes de lo que vivíamos y creíamos que eran 15 días y todo volvía a la normalidad así que reprogramamos para abril”, destacó Sonia al tiempo que recordó lo difícil que fue reacomodar todas las agendas de los proveedores, el salón, los servicios y más.

Pero abril también fue una fecha truncada y la nueva elección fue octubre; pero al séptimo mes de pandemia todo seguía parado.

“Con el correr de los meses la idea se fue cayendo. Teníamos todas las bebidas y otras cosas compradas que con el tiempo las fuimos vendiendo, la plata guardada la fuimos ocupando, las señas se fueron cayendo. Los proveedores siempre tuvieron buena predisposición y nos ayudaban a reorganizar todo pero era una situación incierta para todos, nos excedía”, recalcó Sonia que con el tiempo fue desistiendo de la idea. “La realidad es que la situación económica había cambiado y era volver a empezar de cero”, agregó.

Sin embargo, a medida que las flexibilizaciones ganaban terreno -y que los parientes y amigos preguntaban las nuevas fechas- la pareja decidió retomar los planes de boda en 2021, empezando de cero.

La idea era respetar en principio la fecha elegida del 2020 pero la nueva ola de casos de Covid-19 que explotó en diciembre alteró nuevamente los preparativos que debieron adelantarse: “Cuando se habilitaron las fiestas y empezó la apertura progresiva decidimos hacerlo. Las invitaciones se mandaron el 30 de diciembre para marzo y con la nueva ola de casos volvimos a adelantar la fecha a febrero, por miedo a una nueva suspensión”.

Así, hubo invitados que no pudieron asistir porque no lograron cambiar sus pasajes o reprogramar sus vuelos, otros ya tenían vacaciones programadas y hubo quienes decidieron no participar por temor a los contagios. Incluso, días antes de la celebración, los padres de la novia dieron positivo para Covid-19 y el padre de Sonia no pudo asistir a la fiesta. De todas maneras, la fiesta superó los 100 invitados entre familiares, amigos y compañeros de trabajo.

“Lo terminamos haciendo en un espacio diferente al que habíamos pensado, con proveedores diferentes y todo distinto a lo planeado en un principio. Fue íntimo, debimos reducir la lista y eso nos dolió un poco pero fue una fiesta hermosa”, deslizó la novia. “Nuestra intención siempre fue la de celebrar y divertirnos, compartir con lo más cercanos. La pasamos hermoso y todo salió muy bien”, agregó.

Así, pese a los inconvenientes del proceso y sorteando una pandemia, los novios dieron el ansiado ¡sí! rodeados del amor y compañía de sus seres queridos.

