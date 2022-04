Momento único y soñado, símbolo de unión familiar

sábado 30 de abril de 2022 | 6:04hs.

En los últimos años, la fiesta de 15 en muchos casos fue reemplazada por un viaje, auto, motocicleta o computadora; sin embargo muchas familias conservan la tradición de celebrar esta ocasión “a lo grande” como símbolo de unión.



Así, antes que dar obsequios materiales deciden afrontar los costos que conlleva la organización de una fiesta; no lo ven entonces como un gasto, precisaron a El Territorio sino más bien calificaron el momento de la llegada de los 15 años como un recuerdo invaluable que une a la familia.



La fiesta de 15 años incluye así ceremonias y rituales cargados “de magia” que sólo sienten “quienes la viven”.



Sueño cumplido

En la localidad de San Pedro, son muchas las familias que se esfuerzan para que su hija tenga ese momento soñado, tal como lo vivió Yliana, a quien su familia hizo realidad el anhelo de la fiesta de 15 años.



En el día indicado, la agasajada ingresó al salón a tono, rodeada de amor y el glamour de una decoración muy sofisticada.



Allí la recibieron sus padres, Omar Tabaczuk y Jesica Behmetiuk y su hermano Gabriel. Recibió la tradicional cadena de 15 años por parte de su padrino, una pulsera de manos de su madrina, un anillo por parte de un tío y abuela materna, también flores de su abuelo paterno.



Emocionada recorrió las mesas una a una para saludar y tomarse una fotografía con los invitados. Llegó la cena, acontenció la ceremonia de velas, la reproducción de la historia de vida, el momento de la torta, el infaltable vals de los 15 y luego el baile animado por un DJ.



“Cada instante se convirtió en un momento único, repleto de magia”, contaron. De hecho, la fiesta es un tema recurrente de charla y alegría en los encuentros familiares.



“Es una noche con la que se viene soñando un año antes. Hacer la fiesta fue atender la voluntad de nuestra única hija mujer, que no aceptó ningún regalo, quiso la fiesta. El mayor valor está en compartir con la familia, con los más allegados”, explicó Jesica, madre de Yliana, y continuó: “cada momento quedó guardado en el corazón de Yliana y de cada uno de nosotros”.



Inolvidable e irrepetible

Quienes se deciden por celebrar los 15 años coinciden en que uno de los encantos de la tradicional fiesta se asocia con elementos y rituales que sólo tendrán lugar en ese momento de la vida, tal es el caso del vestido que luce la quinceañera, ya que no todos los días se lleva un vestido con tanta elegancia y delicadeza.

