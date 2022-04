“Luego de la pandemia, todos buscan celebrar”

sábado 30 de abril de 2022 | 6:04hs.

El aislamiento a causa de la pandemia potenció la industria de los eventos. Ello se reflejó en la gran demanda del sector en los últimos meses.



Actualmente, la mayoría de los servicios de eventos ya cuentan con la agenda de diciembre completa. Y, desde la flexibilización de medidas sanitarias, no han dejado de trabajar de forma constante.



Bodas, fiestas de 15 y cumpleaños son los más elegidos por la comunidad para celebrar. Si bien, los viajes a Disney o Europa intentan ganar terreno, la celebración familiar está muy arraigada en la Ciudad de las Cataratas y es la primera opción de todos pese a que el costo de un viaje para una quinceañera a Disney sale lo mismo en términos monetarios.



Al respecto, la decoradora Analía Rivas sostuvo en diálogo con El Territorio que los eventos han aumentado de forma exponencial. “Después de la pandemia comencé a trabajar muchísimo. Todos quieren celebrar todos los acontecimientos especiales”, dijo quien en abril trabajó en 30 eventos y algunos sábados decoró hasta cinco cumpleaños.



Hoy un evento de boda o un cumpleaños de 15 años cuesta 500 mil pesos en promedio. Este valor incluye salón, catering, decoración, fotógrafo, música y -dependiendo del organizador- podría incluir algún extra como animador de fiesta, cabina de fotos y más.



Las celebraciones siguen una tendencia de moda y temáticas. “En Iguazú está de moda para las bodas el follaje y lo rústico, mientras que las quinceañeras buscan el motivo ‘Euforia’ con muchos brillos”, explicó Rivas al tiempo que destacó que el presupuesto se adapta a las necesidades del cliente.



Otra característica de los eventos de hoy es que se celebren al aire libre. “Cada vez son más las personas que quieren realizar las fiestas al aire libre, no sé si es por el hecho de haber estado tanto tiempo encerrados o por la importancia de la ventilación, pero es un pedido frecuente”.



Además, a los tradicionales acontecimientos, nuevas fiestas se suman a la agenda. En ese sentido, los baby showers y otras celebraciones similares han ido ganando terreno en los últimos tiempos. “También me ha tocado decorar fiestas en las que la familia se reúne para revelar el sexo de un bebé en camino”, acotó Rivas sobre nuevas tendencias que se celebran.



Variedad y organización

El presupuesto para llevar adelante cada celebración es relativo a los gustos y necesidades del cliente. En ese sentido, siempre es importante “orientar a los clientes y ayudarles a elegir lo que necesitan”, dijo Rivas y agregó: “Según mi experiencia, una buena fiesta puede costar 500 mil pesos incluyendo todos los servicios. Obviamente se puede gastar más, pero todo depende del dinero y lo que desea cada anfitrión”.



Disney, otra variable

Con respecto a la comparación de precios entre celebrar con la familia los 15 años y viajar a Disney, los costos son muy similares. Sólo varían dependiendo del paquete que seleccione el cliente y de la fecha de viaje.



Un paseo de once días para viajar en julio del 2022 tiene un costo de 4.140 dólares, que equivale a 450 mil pesos (cambio oficial). Hacia diciembre, los paquetes de viajes varían de 2.850 dólares a 5.800 dólares (entre 330 mil pesos a 670 mil a cambio oficial).

Rituales para volver a celebrar Fiestas actuales: buscando una originalidad, a prueba de selfies Cuando el amor puede más que la pandemia La fiesta, ese tiempo cíclico y en suspenso, poblado de rituales Momento único y soñado, símbolo de unión familiar